Dursun Özbekten resmi açıklama!

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, teknik direktör tercihi konusunda yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalar yaptı ve Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Başkan Dursun Özbek sona eren yönetim kurulu toplantısının ardından Türk Telekom Arena'da açıklama yaptı ve Jan Olde Riekerink ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Dursun Özbek'in açıklamalarının önemli bölümleri şöyle:

"Bugün yönetim kurulumuz vardı. Riekerink ile yollarımızı ayırdığımızı kendisine tebliğ ettik."

Tazminat maddesi var mı?

"Sözleşmesi ile ilgili yarın açıklama yapacağız. Ayrılığı kendisine ilettik.

Riekerink altyapıda devam edecek mi?

"Bunlar henüz görüşülmedi. Yarın belli olacak. "

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü kim olacak?

Galatasaray'ın yeni hocası en kısa sürede belli olacak. Galatasaray'ın beklemeye tahammülü yok. Arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyorlar. Galatasaray'da antrenörlük yapmak isteyecek birçok kişi var. Boşta olan teknik adamla ile görüşeceğiz.

Sneijder durumdan rahatsız mı?

"Öyle bir durum yok. Sneijder'in bu durumdan rahatsız olacağını düşünmüyorum"

Karabükspor Başkanı için...

"Karabükspor Başkanı Tankut'a yanıt vermem gibi bir şey doğru değil."