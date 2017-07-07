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Dursun Özbek'ten canlı yayında transfer müjdesi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Dursun Özbekten canlı yayında transfer müjdesi

Sezonu açan ve UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds'la oynayacağı karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray'da, diğer yandan da transfer çalışmaları son sürat devam ediyor. Gomis, Belhanda ve Maicon'u renklerine katan Sarı Kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek transferlerin devam edeceğini belirtti. Özbek, canlı yayında Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtlıyor.

Dursun Özbek'İn açıklamaları şöyle:

'Uçaklar inmeye devam edecek'

Uçaklar inmeye devam edecek. Bu mesajı taraftara vermekte fayda var. Önceki transferler 1 hafta gecikti. Taraftarlardan özür diliyorum. Bu yüzden tam bir tarih vermekj istemiyorum.

Teknik heyetin raporunu scout ekibine ilettik. Kuvvetli bir takım kurma arzusundayız. Takımda korkunç bir uyum var. 3 senedir kamplara gidiyorum. İlk kez bu kadar uyum gördüm. Keyifle ayrıldım kamptan.

Rakiplerimiz de bu sezon bilinen futbolcuları transfer ediyor. Lig bu sezon çok keyifli ve zorlu olacak. Bu güzel bir şey.

'2016'de deniz bitmişti'

Yönetimler kaynak yaratmak yerine borçlanma yoluna gitmiş. Galatasaray artık borçlanma kabiliyetini kaybetmişti.

Galatasaray artık teknik olarak iflas durumuna gelmişti. 2014-15 sezonunda yardımcı yöneticiyken yapmıştım bu tespiti.

Borçlanarak yönetmek kolaycılıktan öte değil. Borçlanma Galatasaray'ı 2015'in sonuna kadar getirdi. 2016'de deniz bitmişti.

'Riva'dan gelen para banka borçlarına gidecek'

Daha önce Riva için projeler hazırlansa da hayata geçmemiş. Sayın Cumhurbaşkanımız'a da ben teşekkür ederim. Kendisi de ilgilendi. Emlak Konut'la bizi bir araya getirdi Riva için.

Riva projesi orta vadeli bir proje 1-2 yıla sığacak bir proje değil. Beklentilerin üzerine çıkan bir ihale oldu. Buradan gelen ve gelecek olan para banka borçlarına gidecek. Banka borçları ve faizleri kapatırsak Galatasaray'ın sportif gelirleri kendini kâra getirecek düzeyde.

Sneijder kalacak mı, gidecek mi?

Sneijder çok önemli bir oyuncu. Uzun yıllar bize hizmet etmiş bir futbolcu. Hem futbolcu, hem kulübün belli hedefleri var. Arda'da bizim oyuncumuzdu, ama kariyeri planlaması gereği ayrılması gerekti. Futbolcu ve kulüplerin, kendi geleceklerini planlamaya hakkı var. Sneijder'in planları varsa buna saygı duymak gerekiyor. Galatasaray'ın da kendisine göre planları var. Sneijder'le kişisel bir çatışmamız yok. Bu noktada görüşmelerimiz sürüyor.

'Koşan bir takım yaratmak istiyoruz'

Dünyadaki bütün takımlar yenileniyor. Bizim kadromuz 4-5 yıldır hemen hemen aynı. Bizim de yenilenmemiz gerekiyor. Galatasaray'ın da hedefleri var. Daha iyi futbol oynayan bir takım kurmak istiyoruz. Galatasaray daha çok koşan bir takım istiyor. Takımlar yeni isimler bulma, yeni heyecanlar yaratma içinde oluyor. Galatasaray'ın ortaya koyduğu durum da bu.

Podolski, Japonya'ya gitmek istediğini Bruma, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Müsaade etmemek Galatasaray'a yakışır mı?

'Tudor'u beğeniyorum'

Tudor'da en çok beğendiğim şey; çok enerjisi var, çalışmaktan yorulmuyor, futbolcuyla hep ikili ilişkisi var. Bu yönünü çok beğeniyorum. Tudor, Galatasaray'a yakışan bir antrenör. Dinamizmi ve enerjisi bütün takıma yansıyor. Keşke kamera olsa kampta Tudor'u çekse ve enerjisini görseniz...

'Kampta en çok sivrilen oyuncular...'

Biz alt yapıdan futbolcu üretmek zorundayız. İnsanlara sürekli aynı isimleri izletmek istemiyoruz. Alt yapıdan 4 futbolcumuzu kampa götürdük. Şu anda kampta en çok sevilen ve sivrilen oyuncular bu çocuklar.

'Arda'nın oynayacağı tek kulüp Galatasaray'dır'

Arda'nın yeri Galatasaray'dır. Fakat onun Barcelona'da kalacağı yönünde bilgi aldım. Arda'nın Galatasaraylılığını kimse tartışamaz. Arda Türkiye'ye gelirse, oynayacağı tek kulüp Galatasaray'dır.

'Ataman'ın basından tartışması Galatasaray'a zarar verir'

Ergin Ataman çok iyi bir Galatasaraylı. Bunu tartışmaya gerek yok, kupalar kazandırdı, futbolla aynı; kontratı bitti. Ergin Ataman'la yollar ayrılmadı. Kontratı bitti. Ancak Ataman'ın basından tartışması Galatasaray'a zarar verir. Sinan Güler kariyer planında Euroleague olduğunu söyledi. Fenerbahçe'ye gitmesi kendi tercihi.

'2 yıldaki başarı eksikliğinin başında men cezası yatıyor'

'Kombinelerin yüzde 55'ini sattık. Taraftarımıza bu konuda teşekkür ediyorum. Teşekküre layık bir hareket yaptılar. UEFA'dan men edilen bir travmanın içindeydik. UEFA nezdinde ilk defa biz FFP'den men edildik. Sebebini tartışmayalım. Biz bu travmanın içinde takımı dik tutup çaba sarfettik. 2 yıldaki başarı eksikliğinin başında men cezası yatıyor. UEFA'da sıkıntı yok işte, haftaya maç var Avrupa için şimdi bazı Galatasaraylılar'dan özür bekliyorum, ceza alacak demişlerdi'

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