Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Dursun Özbek Ünal Aysal'ın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, canlı yayında Bruma'nın 15 milyon Euro karşılığında Leipzig'e transfer olduğunu açıkladı. Ancak KAP'a bildirilmeden yapılan bu açıklama, akıllara Ünal Aysal'ın Elmander transferi nedeniyle aldığı para cezasını getirdi.
Galatasaray'da Portekizli Bruma'nın, Bundesliga ekibi Leipzig'e transferi gerçekleşti.
Bu transferi bizzat başkan Dursun Özbek, birinci ağızdan duyurdu ve KAP açıklamasının kısa süre içinde geleceğini söyledi.
Özbek'in transferin henüz KAP'a bildirilmeden 15 milyon Euro'ya gerçekleştiğini söylemesi, akıllara Ünal Aysal'ın aldığı cezayı getirdi.
Dönemin başkanı Ünal Aysal, Elmander transferini bir TV programında açıklamış ve Kamuoyu Aydınlatma Platformu, kendilerinden önce transferin kamuoyuyla paylaşılmasından ötürü, Galatasaray Kulübü'ne 114 bin TL'lik para cezası kesmişti.
Şimdi aynı durum Dursun Özbek'in de başına gelirken, KAP tarafından Galatasaray'ın yeni bir para cezası alabileceği öğrenildi.
Fanatik
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