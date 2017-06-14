Dursun Özbek Ünal Aysalın yaptığı hataya düştü! Ceza kapıda!

Galatasaray Wesley Hoedt için teklif yükseltti!

Hoedt için ilk teklif 3 milyon Euro olurken İtalyan kulübü bu rakamı az buldu. Ancak hava toplarındaki hakimiyeti ve sol ayaklı olması nedeniyle Tudor’un ısrarla istediği oyuncu için yönetim teklifini 2 milyon Euro daha artırma kararı aldı.