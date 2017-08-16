Dursun Özbek patladı: Tarihe kara leke olarak geçecek

Galatasaray Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşananlar güne damgasını vurdu.

Olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu'nda yaşananlar, uzun süre unutulmayacak cinsten.

Eski yöneticilerden Levent Nazifoğlu'nun kürsüye gelmesinin ardından Divan Kurulu'ndaki gerginlik arttı ve tartışmalar patlak verdi.

Nazifoğlu'nun Başkan Özbek'e seslenirken üslubunu uygun bulmayan yönetim kurulu masasındaki yöneticilerden "Terbiyesizlik etme" mesajı yükseldi. Levent Nazifoğlu da kürsüden cevap verince, ortalık bir anda karışıp tartışmalar başladı. Bu sebeple Divan Kurulu'na ara verildi.

Daha sonra toplantı kaldığı yerden devam ederken, Nazifoğlu yaşananlardan dolayı Divan Kurulu'ndan özür diledi. Son olarak söz olan başkan Dursun Özbek ise, ''Bugün yaşananlar Galatasaray kulübü tarihine kara leke olacak geçecektir'' ifadelerini kullandı.

Yaşanan gerginliğin aktörlerinden biri olan Levent Nazifoğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

'Bir bankanın borcu kapatıldı, diğer bankadan borç aldık'

"Başkan'a dedim ki biz bu transferleri yapmazsak zaten buradan gideceğiz. Sonra istifa ettiğim gün beni aradı Başkan. Bana Riva satılana kadar bir yerde konuşma dedi. Ben de sen yeterki burayı sat, ben konuşmayacağım. Divana bile gelmem dedim. Öyle mi oldu? Olmadı. Bir tarafta kupalar, bir tarafta borçlar vardı. Başkan kupaları tercih etti. Bir bankanın borcunu kapattı. Başka bankadan bir borç aldık. Riva bizim en değerlimiz değil miydi?. İçimize bir su serpilmiyor muydu? Riva var diye. Artık Riva'mız yok. Günlük başarılarla devam edeceğiz. 5 tane takımın şampiyonluk şansı var. Başakşehir, Trabzon, ezeli 2 rakibimiz. Bizim şampiyon olma umudumuz yüzde 30, bu umutla yola mı çıkılır? Benim konuşma tarzım bu, tarzımdan dolayı özür diliyorum sizlerden, söylediklerimden dolayı dilemiyorum. Ayrıca şu an Ali Sami Yen'in makamında oturan Başkan'dan da özür diliyorum"

'Benden bir şey olmaz artık'

"Ben konuşmalarımda demedim mi benden bir şey olmaz, ben Galatasaray için kendimi yakıyorum. Ben hiç bir şey istemiyorum. 2'inci Başkan Yardımcısı çıkıyor bizim bir şeyden haberimiz yok diyor. 100 milyon Euro'luk giderden bahsediyorum. Gelirleri 100 milyon dolara çıkardıkları, sonra 150 milyon Euro oldu nereden bu geliyor bu gelirler?" Riva'dan gelen parayla 2-3 sene şampiyonluğa oynayabiliriz.Sonra tekrar bu borç ortaya çıkar. Önlemi almamız lazım. Bundan sonra gelecek başkanlara borç yaptırtmayalım"

Nazifoğlu'nun ardından 7-8 kişi daha söz aldı ve son olarak Dursun Özbek yeniden kürsüye çıkıp şu açıklamaları yaptı.

Yöneticilerin yaptığı açıklamaların toplantıyı gerdiğini belirten Özbek, "Arkadaşlarım uyarılarıma rağmen toplantıyı germek için ellerinden geleni yaptılar. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti" dedi.

Çok sinirlendiği görülen Özbek, kürsüde yaptığı konuşmada şunları söyledi;

'Kara leke olarak geçecek'

"Bugün Olağanüstü Divan Kurulu yaptı. Allah aşkına şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? Özellikle toplantının başında sizlerden rica ettim. Birlik olalım, ortamı germeyelim dedim ama, ger Allah ger. İşin nezaketine bağlı olarak biraz daha az konuşmanın kulübün menfaatine olacağını düşünmüyor musunuz? Hepimiz okumuş insanlarız, bu kadar aklımız tutulur mu Allah aşkına. Kürsüye 20 konuşmacı çıktı, 5'i de aynı şeyleri konuşuyor. Galatasaray Başkanı olarak sizden bu olaylar adına özür diliyorum. Galatasaray'ın divan kurulu böyle olmaması lazım. Bana her zaman vurabilir, küfür edebilir, beni tenkit edebilirsiniz ama ben her zaman buradayım. Konuşmamın başında toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, arkadaşlarım germek için ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Bu ortamı gerenleri kınıyorum."

'Bu provokasyona imza atanlar...'

Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Özbek, daha sonra ise kulübün resmi internet sitesinden şu açıklamayı yaptı:

"Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en başarılı kulübü olmasını sağlayan temel unsur, camianın 112 yıllık köklü bir tarihten gelen değerler etrafında birleşebilmesidir.

Galatasaraylılık hayatın her alanında etik olmak, etik davranmaktır. Dayanışmadır. Özveridir. Misyon yüklenmektir. Açık fikirliliktir. Aynı zamanda mizah duygusudur. Küçükleri korumak, büyüklere saygı göstermektir.

Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olayların tamamen bu bakış açısıyla ve Galatasaray değerleri çerçevesinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. başkanı olduğum ilk günden beri düzenlenen tüm Divan Kurulu Toplantıları'na iştirak ederek, Galatasaray'ın en üst düzeydeki temsil heyetinin fikirlerini aldım.

O toplantılarda yapılan tüm eleştirileri can kulağıyla dinledim. Kürsü hürriyeti çerçevesinde yapılan her tenkidi, bana verilen bu kutsal emanetin bir şeref payesi olarak sahiplendim.

Ancak bugün gerçekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir. Birkaç konuşmacının 'terbiye sınırlarını fazlasıyla aşan konuşması' olarak geçiştirmem de asla söz konusu olamaz.

Yapılanlar Galatasaray Tarihi'ne sürülmüş kara bir leke, Ali Sami Yen'in emaneti olan makama yapılmış bir hakaret, Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur.

Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray Tarihi'nde layık oldukları yeri alacaktır.

Herkes şunu çok iyi bilsin: Doğru bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Büyük Galatasaray Ailesi'nden aldığımız güçle ve her geçen gün daha da kenetlenerek 21. şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz."