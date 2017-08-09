Dursun Özbek müjdeyi verdi: "Yarın gelebilir"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Ahmet Bulut'la yaptığı görüşmeye ve transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Özbek şunları söyledi:

'Feghouli yarın gelebilir'

"Feghouli'yle ilgili çok ufak bir iki pürüz kalmıştı. Ahmet Bulut'la onları görüştük. Bu pürüzlerin bu akşam çözüleceğini umuyorum. Çözülürse yarın gelecek. Kendi kulübüyle ilgili bazı problemleri vardı. Onları halledecekti. İnşallah bugün çözülecek."

'Ahmet Bulut'la Arda'yı konuşmadık'

"Arda Turan Türkiye'nin gündeminde olan bir futbolcu. Çok iyi bir Galatasaraylı. Arda, Türkiye'de her zaman gündemde. Biz, Galatasaray olarak Barcelona'dan herhangi bir müsaade almadan bir görüşme yapmamız söz konusu değil. Ahmet Bulut'la Arda'yı konuşmadık. Görüşmenin ağırlığı Feghouli ile ilgiliydi."

'Yakında bazı haberler verebilirim'

"Önümüzde daha bir ay var transfer için. Galatasaray eksiklerini tamamlamak için son derece niyetli. Bu sene çok iyi bir kadro kuruyoruz. Hepsinin alternatifi var. Galatasaray için en iyisini seçeceğiz. Yakında bazı haberler verebilirim."

Sinan Gümüş konusu

"Sinan Gümüş'le ilgili henüz net bir şey yok. Kendisi gitmek istiyor ancak netleşmiş bir durum yok."

'Türk futboluna hizmet etmek için adayım'

"Her şeyden evvel Türk futboluna hizmet etmek üzere aday oldum. Bu 18 kulübün başkanlarının takdir edeceği bir şey. Kim başkan olursa olsun herkesin arzusunun Türk futboluna hizmet etmek olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra gelecek başkan Gümüşdağ'ın getirdiği noktanın ötesine taşımak zorunda."

'Taraftarlar yeni oyuncularımızı kucaklasınlar'

"Taraftarımızdan bir tek şey istiyorum. Takımı desteklesinler. Yeni bir takım ve desteğe ihtiyacı var. Taraftarın yeni oyuncuları kucaklamasını istiyorum. Şimdiden iyi bir lig olmasını, bütün takımların iyi bir performans sergilemesini diliyorum."

'Fatih Terim...'

"Fatih Terim çok iyi bir Galatasaraylı. Fatih Terim, her zaman Galatasaray için hizmete hazır olduğunu söylüyor. Bu dönemde bizim antrenörümüz sayın Tudor. Galatasaray Kulübü, ne zaman Fatih Terim'e ihtiyaç duyarsa o zaman hazır olacaktır."