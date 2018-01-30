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Dursun Özbek incelemeye alındı

Sezon başında 7.5 milyon Euro’ya alındığı açıklanan Ndiaye’nin gerçek maliyetinin 12 milyon Euro olduğunun ortaya çıkması, Başkan Mustafa Cengiz’i harekete geçirdi. Yönetim, Dursun Özbek’in sezon başında yaptığı tüm transferleri inceleyecek.

Dursun Özbek incelemeye alındı

Stoke City’ye gitmeye hazırlanan Badou Ndiaye konusunda ortaya çıkan gerçekler sonrası Galatasaray yönetiminde olağanüstü hal ilan edildi! Öyle ki sezon başında Ndiaye için Osmanlıspor’a 7.5 milyon Euro ödeneceği açıklanırken, anlaşmada 25’er maçlık periyotlar halinde toplam 1.5 milyon Euro’luk bonus verileceği de yazıyordu. Ancak kulübün kasasından ekstradan 3 milyon Euro daha çıktığının belgelerle saptanması yani Ndiaye’nin gerçek bonservis maliyetinin 12 milyon Euro (55 milyon TL) olması, Başkan Mustafa Cengiz ve ekibini hem şok etti hem de harekete geçirdi.

Başkan talimatı verdi

Buna göre sezon başında yapılan tüm oyuncu transferleri derhal inceleme altına girecek. Başkan Mustafa Cengiz’in gerekli talimatları verdiği öğrenilirken, Belhanda (8 milyon Euro), Maicon (7 milyon Euro), Fernando (5 milyon 250 bin Euro), Feghouli (4 milyon 250 bin Euro), Mariano (4 milyon Euro) ve Gomis’in (2.5 milyon Euro) kulüplerine ödenen bonservis bedelleri tek tek mercak altına alınacak.

Tüm transferlerin incelenmesinin ardından ise Galatasaray Yönetimi’nin detaylı bir açıklama yapması bekleniyor.

Ndiaye'den gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

Ndiaye'den gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

Ndiaye transferinde son dakika

Ndiaye transferinde son dakika

Galatasaray fire vermedi

Galatasaray fire vermedi


 

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Ndiayeden gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

Ndiaye'den gelen peşin para, alacaklı oyunculara gitti

Galatasaray, Ndiaye’yi 16 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 7.5 pay karşılığında Stoke City’ye verdi. Ada ekibi, 6 milyon euroluk peşinatı yatırdı. Bu para alacaklı oyunculara gitti.
Dursun Özbek incelemeye alındı

Dursun Özbek incelemeye alındı

Sezon başında 7.5 milyon Euro’ya alındığı açıklanan Ndiaye’nin gerçek maliyetinin 12 milyon Euro olduğunun ortaya çıkması, Başkan Mustafa Cengiz’i harekete geçirdi. Yönetim, Dursun Özbek’in sezon başında yaptığı tüm transferleri inceleyecek.
Ndiaye transferinde son dakika

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