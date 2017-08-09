Dursun Özbek ile menajer Ahmet Bulut bir araya geldi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut'la bir araya geldi.

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde düzenlediği sohbet toplantısında Arda Turan'ın Galatasaray'da futbolu bırakmasını temenni ettiğini ve bu yönde çalışmaların başladığını söylemişti.

beIN Sports'un haberine göre Dursun Özbek, sahibi olduğu otelde, Barcelona'da forma giyen milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'la transfer görüşmesi yapmak üzere bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Bulut şu açıklamaları yaptı:

"Önceliğimiz Feghouli transferiydi. Feghouli transferinde az bir pürüz kaldı. O pürüzler de çözülürse yarın akşam İstanbul'a gelir. Arda Turan konusunda bir gelişme yok. Başkanla bu konuda bir görüşme yapmadık. Arda'nın şu an Barcelona'da 3 senelik sözleşmesi bulunuyor."