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Dursun Özbek Fatih Terimi açıkladı

İşte Dursun Özbek’in açıklamalarının tamamı:

“Dün itibariyle 2 tane önemli karar aldık. Sayın Igor Tudor'la olan birlikteliğimizi sona erdirdik ve Olağanüstü Genel Kurul kararı aldık.”

1200 imza toplanmıştı, o dönemde neden seçime gitmediniz?

"Galatasaray yönetimi olarak, erken seçimin ne zaman yapılacağı tüzükte belirtilmiş. Şu anda ihtiyaç hissettiğimiz için seçimi yapıyoruz"

"2.5 yıldır olduğu gibi, Galatasaray yönetimi yine görevinin başındadır. Aksama olur mu gibi yorumları boşuna yapmasınlar. Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki başarısını en üst seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"Galatasaray, bugün olduğu gibi mayıs ayında da şampiyonluğun en büyük adaylarından biridir. Programımız neyse, Galatasaray'da yapılması gereken ne varsa, kimse şüphe etmesin en iyi şekilde yapacağız."

"Mayıs 2018'e giderken, mevcut yönetimin güçlendirilmesi hasıl olmuştur. Bugünden itibaren Mayıs 2018'e yürüyüşümüz çok kuvvetli olmak zorunda. Mayıs 2018 çok kritik bir tarih."

"Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak'ta kim seçilirse seçilsin, geriye kalan Galatasaraylıların tek görevi var, onun etrafında birleşmek. En kuvvetli olmamız gereken zaman şimdidir."

"İhtiyaç olduğu zaman bu değişiklikler oluyor. Geriye dönük teknik direktörler hakkında konuşmak yanlış. Bu değişiklikler ihtiyaçtan doğmuştur."

"Şu ana kadar kimseyle görüşmedim. Bundan sonra yürüyüşümüze katılacak kim varsa görüşeceğim. Galatasaray'a hizmet etme arzusunda kim varsa görüşürüm."

"Benim için lise mezununun bir önemi yok, kimseyi ayırmıyorum. Galatasaray'a gönülden hizmet edecek kim varsa kapımız açıktır. Herkesle görüşürüm."

Görev süresi 3 yıl mı olacak?

"Tüzükte her şey bellidir. Sırf polemik yaratmak uğruna, bir şeyleri zedelememekte fayda var. Önünde proje uygulamak uğruna, belli bir zaman olması lazım.”

"Buradan şunu söylemek istiyorum: Hizmete davet edilen her kim varsa, görevden kaçmasın.”

"Bir proje yapıyoruz. Eleştirinin ötesinde zarar vermek için söylemler var. Galatasaray bunu hak etmiyor. Biz bunu niye yapıyoruz. Hiçbir mihrak sadece yönetimi yıpratmak amacıyla Galatasaray'a zarar veremez."

"Galatasaray hepinizin, niye Galatasaray'a vuruyorsunuz? Galatasaray bunu hak etmiyor. Ne pahasına olursa olsun, başkanı ve yönetimi yıpratalım derseniz, orada dur. Ya ne oluyor bize kardeşim?"

“Kritik bir dönemden geçiyoruz, el ele verelim. Projeniz varsa getirin. Bu yönetim Galatasaray'ın yönetimi.”

"Bir şeye asla müsaade etmem: Kimse asla Galatasaray'a zarar veremez. Bu seçim onun sonucudur. Bugünkü yönetim olarak şunu vadediyorum: 20 Ocak'ta seçilecek yönetimin en büyük destekçisiyim. Ben seçilirsem de 'Gelin beraber olalım' diyorum. Bu benim sloganım."

“Yönetim Kurulu'nda daha önceki yönetimlerde bulunan arkadaşlar da var. Bu kadar birlikteliği olan bir yönetim olmadı.

FATİH TERİM’E TEKLİF GÖTÜRÜLECEK Mİ?

"Fatih Terim benim de çok sevdiğim bir Galatasaraylı. Bundan tereddüt yok. Şu periyotta 1.5 aydan beri Fatih Terim tartışması var. Bu, Fatih Terim'e de zarar veriyor. Niye sembol bir ismi yıpratıyoruz?"

“Galatasaray'a hizmet etmiş kişilerin yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum.

IGOR TUDOR’DAN DESTEĞİNİ NEDEN ÇEKTİ?

"Son güne kadar Sayın Tudor'a destek verdim fakat Sayın Tudor, öyle bir lince uğradı ki, Galatasaray'a hizmet etme seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Gerek psikolojik durumu, gerek fiziksel durumu bundan etkilendi. 9 puan öndeyken linç başladı.

"Buradaki en önemli husus, Galatasaray'ın menfaati. Başarı çizgisinden uzaklaşmaya başladığı zaman kimse kusura bakmayacak. Eğer yönetimse yönetim gider, antrenörse antrenör gider."

"Bir tek kriter var: Galatasaray'a başarıyla hizmet etmek. Bu kriterden sapma olduğu takdirde kimse Galatasaray'ın bünyesinde kalamaz."

“Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği 1 ayda karar verilecek iş değildir. İstiyorsanız yıllar öncesinden hazırlanmalısınız. Dolayısıyla ben herkesin hazır olduğunu düşünüyorum. Belki de en hazırlıksız olan taraf bu yönetimdir.”

“Galatasaray başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliğine hazırlık seneler öncesinden başlanır. Ağustos ayından beri yönetimin değişmesi için söylemler var. Bu kadar sürede hazırlanmazlarsa ne kadar sürede hazırlanacaklar?”

“BAŞKANLIK GÖREVİNE TALİBİM”

“Herkes gelsin ve incelesin. Galatasaray'ın bu görevine talibim. Ben hangi koşullarda talip oluyorsam, diğer arkadaşlarım da talip olacaksa ben bu arkadaşlara bu hizmeti vermeye hazırım.”

“Tartışmaları biliyorsunuz. Şu kadar borçlu aldı, şöyle bıraktı. Bunların Galatasaray'a 5 kuruşluk faydası yok.”

“Galatasaray nerededir? Projeleri nelerdir? Kasasında parası ne kadardır? Bunların bilinmesi gerekiyor.”

“Enkaz edebiyatı dönemi ve 'Ben seçileyim, geldikten sonra bakarız' devri bitti."

“Galatasaray'ın 2018 Mayıs'a giderken büyük sorumlulukları var. Ben bu hedefe götürmek üzere tekrar başkanlığa adaylığımı açıklıyorum. Herkes de bu şekilde başkanlığını açıklamalı.”

“Yeni yönetim seçildikten sonra kimse geçmiş döneme yönelik sorgulama yapmasın.”

Teknik direktörü kim belirleyecek?

"Yönetimlerde süreklilik esas. Şu anda Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetimi var. Galatasaray yönetimi, bütün ihtiyaçları yerine getirmekle yükümlüdür. 20 Ocak tarihinde seçime gidiyoruz diye her şeyi serdik mi? Hayır"

“Bundan sonraki döneme daha iyi bir Galatasaray, daha yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak istiyoruz. Bu doğrultuda en iyi çalışmayı yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.”

“Geçmişte Sayın Ünal Aysal'ın yaptığı 2. seçim var. Duygun Başkan'ın geldiği seçimde 6 aylık geldiğini söyledi.”

"Hepinize soruyorum. Galatasaray'da 3 aylık yönetim mi daha faydalı olur yoksa projelerini hayat geçirmek için daha fazlası mı? Seçime gittiğimizde ne kadar süreli gittiğimizi söyleriz. Genel Kurul kararını verir."

"2018 Mayıs ayı Galatasaray için çok önemli. Bu süreçte Galatasaray'a yönetimi yıpratmak adına yapılan saldırılar sona ermeli. Kaotik bir durumda bu sonuçlar alınamaz. Sonuçları almak zorlaşır. Geniş bir şekilde Divan'da tartıştık.”

“ŞAMPİYON OLAMAZSAK KULÜBÜN GELECEĞİ ÇOK KÖTÜ ETKİLENİR”

"2018'in Mayıs ayındaki olası bir başarısızlık Galatasaray'ın geleceğini çok kötü etkiler. Bu yüzden seçime girecek arkadaşlar, neyi merak ediyorsa evraklarıyla anlatayım. Bilin ona göre proje yapın, bilin ona göre seçime girin.”

"UEFA ile ilgisi yok söylediğimin. 2018 Mayıs itibariyle, halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek, bazı haklarınızda mahrumiyet getiriyor. Galatasaray Sportif AŞ'nin istediği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Kimse bunu küçümsemesin"

DEVRE ARASI TRANSFERİ ÜZERİNE

"Galatasaray ara transferde ya da kamp döneminde ne ihtiyacı varsa, eksiksiz yerine getirecek. Ne taraftarımız, ne genel kurul üyelerimiz bu konuda zerre şüphe duymasınlar"

Yeniden başkan olursanız gönlünüzden geçen hoca Fatih Terim mi?

"Başka bir soru var mı?"

Devre arasında transfer yaparsanız, teknik direktör getirirseniz ve seçimi kazanamazsanız, yeni yönetim yolları ayırmak isterse tazminatlar ne olacak?

"Biz geldiğimizde eski yönetimden antrenör, oyuncular yok muydu? Eee nasıl oluyor?"

“Yeni teknik direktör sürecine dün akşamdan itibaren başladık.”

“Galatasaray'a hizmet etmek için, bazı projelerin ek süreye ihtiyacı var. Florya'nın ihalesi yapılacak. Kemerburgaz'a taşınacak. Bunlar benim projelerim. Benim derdim bizden sonraki yönetime iyi bir Galatasaray'a bırakmak. Kim gelirse gelsin 2.5, 3 yıla ihtiyacı var.”

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