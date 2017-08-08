Dursun Özbek, Fatih Terim ve Arda Turanı açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması geldi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündemdeki konular hakkında net açıklamalar yaptı.

Sarı-Kırmızılı kulübün patronu, A Milli Takım ile yollarını ayıran teknik direktör Fatih Terim ve kariyerini Barcelona'da sürdüren yıldız oyuncu Arda Turan hakkında şöyle konuştu:

'Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum'

"Galatasaray çok önemli bir dönemden geçiyor. Tüm camiamızın birlik ve beraberlik içinde olması lazım. Galatasaray futbol takımının başında bir hoca var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Galatasaray yönetimini yıpratmak için insanlar uğraşmamalıdır."

'Tek amacımız şampiyonluk'

"Bu sene lige iddialı hazırlanıyoruz. Tek amacımız, şampiyonluk. Bunun için gerekli transferleri yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Hesabımızı kitabımızı çok iyi yaptık. Şu an bütçenin içindeki harcamaları yapıyoruz. Bizi zora sokacak harcamalar içinde değiliz."

'Arda için çalışmalarımız var'

"Arda Turan çok iyi bir Galatasaraylı. Bize çok iyi hizmet etmiş bir evladımız. Arda'nın hizmet vereceği en önemli yer burası. Arda'nın Galatasaray'da futbolu bırakması en büyük arzumuz. Bu yönde de çalışmalarımız var."