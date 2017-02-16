Dursun Özbek çıldırdı! Beşiktaş...

Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş maçının pazartesi gününe alınmasına büyük tepki gösterdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, TFF tarafından dün açıklanan 22. hafta programına tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı kulübün patronu, kendi evlerinde Beşiktaş'la oynayacakları maçın Pazartesi gününe alınmasına adeta isyan ederken, bu düzenlemenin neye göre yapıldığına dair de yetkililerden bir açıklama istedi.

Yeni teknik direktör Igor Tudor'un imza töreni sırasında konuşan Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı:

"Derbinin tarihi çok enteresan. Bugün 3 temsilcimiz Avrupa'da deplasmanda oynayacak, ligde de Pazar günü oynayacaklar. Tuhaf şeyler oluyor. El insaf bu derbi pazartesine koyulur mu? Nedenini de açıklamadılar. Peki bu haftada oynanan maçları neden pazartesine almadınız? Derbi olunca mı önemli oluyor? Çıkıp cevap versinler. Ben Galatasaray olarak bu tarih değişikliğini kabul etmiyorum. İnsanları kasıt arama noktasına getirmeyin."