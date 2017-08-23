Soldado idmana çıkmadı

Soldado idmana çıkmadı

Fenerbahçe, Vardar maçı hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte Soldado, Vardar müsabakası öncesi son çalışmaya katılmadı.
Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş ifade verdi

Şenol Güneş, Ziraat Türkiye Kupası’nın 5 Şubat 2017 günü oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Simon Kjaer’in boğazını sıktığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade verdi.
NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

NBA'de tüm dengeleri değiştirecek takas

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı takımlarından Boston Celtics, Cleveland Cavaliers forması giyen Kyrie Irving’i; Isaiah Thomas, Jae Crowder, Ante Zizic ve 2018 draft hakkı karşılığında kadrosuna kattı.
Serdar Taşçı hasreti bitiyor

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Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

Guardiola Messi'yi açıkladı! 300 milyon euro...

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'Barcelona'ya hoş geldin Angel Di Maria'

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Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Yüzünden düşen bin parça! Kimseyle konuşmuyor

Fenerbahçe'ye büyük ümitlerle transfer olan Van Persie bu sezon da hayal kırıklığı yaratmaya devam ediyor.
Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Nouma çıldırdı: "Yüreğin varsa yüzüme söyle"

Beşiktaş'ta 2000 ve 2002 yıllarında forma giyen, futbolu bıraktıktan sonra da Türkiye'de birçok platformda yer alan Pascal Nouma, Galatasaraylı futbolcu Gomis'e yapılan ırkçı ifadelere tepki gösterdi.

Dursun Özbek bu 3 ismi takımda görmek istemiyor

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Hakan Balta, Luis Cavanda ve Nigel De Jong konusunda Başkan Dursun Özbek, net tavrını ortaya koymuştu.

Dursun Özbek bu 3 ismi takımda görmek istemiyor

Özbek, önceki gün yaptığı konuşmada özellikle bu üç futbolcuyu işaret ederek, “Artık tribünde oturan futbolcuya para vermek istemiyoruz” demişti. Başkanın bu sözlerinin ardından 1.25 milyon Euro kazanan Hakan, 2.5 milyon Euro alan De Jong ve 875 bin Euro’yu cebine koyan Cavanda ile görüşüp, bir an önce kendilerine kulüp bulmaları konusunda baskı artırılacak.

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