Dursun Özbek bu 3 ismi takımda görmek istemiyor

Galatasaray’da kadroda düşünülmeyen Hakan Balta, Luis Cavanda ve Nigel De Jong konusunda Başkan Dursun Özbek, net tavrını ortaya koymuştu.

Özbek, önceki gün yaptığı konuşmada özellikle bu üç futbolcuyu işaret ederek, “Artık tribünde oturan futbolcuya para vermek istemiyoruz” demişti. Başkanın bu sözlerinin ardından 1.25 milyon Euro kazanan Hakan, 2.5 milyon Euro alan De Jong ve 875 bin Euro’yu cebine koyan Cavanda ile görüşüp, bir an önce kendilerine kulüp bulmaları konusunda baskı artırılacak.