Dursun Özbek '6-7 transfer yapacağız' dedi ve tek tek açıkladı!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, beIN SPORTS'ta Şansal Büyüka'nın sorularını yanıtladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Tudor ile önümüzdeki sezon da kesinlikle devam edeceklerini ifade ederek; "Igor Tudor ile kesinlikle devam edeceğiz. Kesin. Sonuçlar ne olursa olsun" dedi.

Kasımpaşa maçından sonra soyunma odasına inmesiyle ilgili de konuşan Özbek, "Benim tarzım değil soyunma odasına inmek. Orası ayrı bir yer. Tamamen sporcuların, hocanın bulunduğu bir mekan. Kasımpaşa maçından sonra çok üzüldüm. Beklediğim gibi olmadı. O üzüntüyle bu kulübün başkanı olarak üzüntülerimi oyuncularımla, antreörümle paylaşmak istedim. Biz büyük bir aileyiz. Taraftarımız, camiamız çok üzüldü. Üzüntüler paylaşılırsa azalır, sevinçler paylaşılırsa çoğalır. Ben de üzüntülerimi paylaşmak istedim. Aile içinde çocuklarınızla da bu tip şeyleri paylaşmak istiyorsunuz. Selçuk İnan da benim çok sevdiğim, Galatasaray'a uzun zamandır hizmet eden bir oyuncumuz. Onunla da bu üzüntümü paylaşmak istedim. Bu üzüntünün burada kalması, önümüzdeki 4 maçın önemli olduğunu paylaştım. Bu kaotik durumdan çıkılması için kaptana da bir iki sözüm vardı. O da sevindi" şeklinde konuştu.

"ÖDÜL OLDUĞU KADAR CEZA DA OLACAK"

Galatasaray'da futbolculara kesilen cezalar hakkında da konuşan Özbek, "Galatasaray profesyonel bir kurum. Dolayısıyla bir sürü şartlar var. Sözleşmelerde sabit ücretler var, ödüller var, primler var. Var oğlu var... Şu da var, istenmeyen sonuçlar alındığı zaman bir yaptırımının olması gereği. Disiplin yönetmeliğimiz var. Burada da yazıyor. Bu yaptırımların uygulanması da doğal. Tabii ki uygulayacağız. Biz bir hedef koymuştuk, o hedeften uzaklaştık. Bursa maçıyla ikinci bir hedefimiz var. Bunu görmek için önümüzdeki 4 haftayı görmemiz lazım. Galatasaray futbolda istenen performansı gösterememiştir, bu doğru. Ceza niye verilir? İnsanların hedefe giderken, ödül kadar cezanın da var olduğunu hissetmeleri lazım. Galatasaray'ın performansıyla insanlar üzülüyor. Biz insanları üzüyorsak ödül olduğu kadar cezanın olduğunu da kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.

"SNEIJDER'İN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Sneijder'in iyi futbol oynadığını ve kendisiyle gelecek sezon da devam etmek istediklerini ifade eden Özbek, "Benzer şekilde Galatasaray'dan başka hiçbir takım için bu konuşlmuyor. Sneijder, marka bir futbolcu, yıldız bir oyuncu ve bir sene daha sözleşmesi var. Daha ligi bitirmedik. Elbette ki kadromuzdaki yıldız oyuncularımızla devam etmek isteriz. Sneijder gayet de iyi oynuyor. Ülkedeki yorumlara göre futbolcuların performanslarında inişler çıkışlar olabilir. Bunu bir iki maça bakarak değerlendirmenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Sneijder'in becerilerini kimse yadsıyamaz. Riekerink Sneijder'in değil, yönetimin fikriydi" dedi.

"BRUMA'NIN SÖZLEŞMESİNİ UZATACAĞIZ"

Bruma'nın sözleşmesinin 4-5 yıl uzatılacağını ifade eden Özbek, "Bruma ile sözleşme uzatmak istiyoruz. Menajeri ile görüştük, görüşmelerimiz devam ediyor. Çok önemli bir oyuncu. Önümüzdeki yıllarda dünyadaki yıldız adaylarından bir tanesi. Bir iki konu kaldı, onları da halledeceğiz. Sözleşmesini 4 ya da 5 sene daha uzatacağız" şeklinde konuştu.

'6-7 oyuncu transfer edeceğiz'

Tudor'un gelmesiyle antrenman şekli değişti. Artık daha çok koşuyoruz. Biz de daha çok koşan ve daha çok mücadele eden bir takım yaratmak istiyoruz. Transferlerimizi buna göre yapacağız. Hoca bize bir liste veriyor. Bize ne lazım, atıyorum stoper lazım, sağ kanat lazım, sol kanat lazım... Eksiklerimizi biliyoruz. Verilen listeye bağlı olarak, Scout ekibini bilgilendiriyoruz. Ortaya bir liste çıkıyor. Fiyatlandırma politikası yapıyoruz. Scout ekibi, hoca, ben ve Cenk Ergün, oturup karar veriyoruz. Hangi oyuncu üzerinde yoğunlaşacağımıza karar veriyoruz. 6-7 oyuncu almayı planlıyoruz. Sağ bek, sol bek pozisyonlarında eksiklerimiz var.

'Golcü alacağız'

Cenk Ergün şu an yurt dışında. İyi bir golcü arıyoruz. Eren Derdiyok'la yarışabilecek bir golü alacağız. Burak Yılmaz önemli bir oyuncu. İstiyorsa, buyursa gelsin.

PODOLSKİ VE UEFA

Podolski'nin Japonya'ya transferini de anlatan Özbek, "Podolski 7 milyon-10 milyon dediler ama Galatasaray'a sadece Japonya'dan teklif geldi. Başka resmi bir teklif gelmedi. Bizim şu andaki futbolcu maaşlarının büyük kısmı geçmişten kalanlar. Bu sadece futbolcu için değil. Total bir bütçesi var kulübün. UEFA da bu konuda bizi uyarmıştı" şeklinde konuştu.

UEFA İLE YAPILAN ANLAŞMADAN DETAYLAR

UEFA ile yapılan anlaşma hakkında da konuşan Özbek, "UEFA'dan bir tehdit yok. Şu anda durum o. Bu sene son seneydi. Para da bankada var. Parayı şuradan bulacağız. Galatasaray bütünü itibariyle yılda 150 milyon euro bütçesi, harcaması var. Gelirlerine baktığımız zaman yaklaşık bu kadar da getirisi var. Bu fark nereden gelmiş? Çok net, Galatasaray bankalara olan borç yükünden sıyrıldığı anda. Bugünkü yönetimin çabalarının başında da bu geliyor. Riva'nın projeleri ihaleye çıkıyor. Buradan gelecek onu da banka hesapların kapatmak için kullanacağız. Bunu yaptığımız zaman bazı girdilerimiz serbest kalacak" dedi.

"SPORTİF BAŞARI İÇİN BÜYÜK EMEK HARCIYORUZ"

Sportif başarı için büyük emek verdiklerini ifade eden Özbek, "Bunu benim söylemem yanlış olur. Fakat şu kadarını söyleyeyim, 40 yıllık bir iş hayatımız var. Bu seviyedeki bütün birikimimi kendi işimi çocuklarıma emanet etmek suretiyle Galatasaray'a harcıyorum. Hatalarımız da oluyor. En kısa sürede bu mali yapıyı düzeltmek için çaba harcıyorum. Florya'nın taşınması için çalışıyoruz. Çatının kapanmasıyla ilgili çalışmaları bitirdik. Bunlar yönetimin süresi içinde yapmasının kolay olmadığı işler. Sportif başarı için inanamayacağınız kadar emek sarf ediyoruz. Bu sene talihsizliklerimiz de oldu" dedi.

"TFF'YE GÜVENİYORUZ"

TFF'ye güvendiğini ifade eden Özbek, " Başakşehir kupa maçından sonra bir demeç verdim. Federasyon hemen 45 gün cezayı bastı. İstediğiniz kadar söyleyin, bir şey değişmedi. Bunu federasyonun, MHK'nin görmesi lazım. Futbol federasyonuna güveniyorum. Merkes Hakem Kurulu çağrılarımıza kulak asmadı. Fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

"CAMİA BANA TEPKİ DUYUYOR, ÇÜNKÜ..."

Camianın kendisine tepkili olmasının nedenleri hakkında da konuşan Özbek, "İki seneyi dolduruyoruz. Popülist değiliz, işimize bakıyoruz. Ben 2800 oyla seçildim. İki genel kurul geçirdik. Genel kurul bugüne kadar hiçbir yönetime vermediği yetkiyi bana verdi. Mali genel kurul yapıldı, %80'e yakın ibra çıktı. Şimdi böyleyken ''Camia sana tepkili'' dendiği zaman ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Bir algı yaratma peşinde olanlarla karşı karşıyayız. Herkes demokratik olarak bunu düşünebilir" şeklinde konuştu.

"MEHMET ÖZBEK, FUTBOLLA İLGİLİ GÖREVLERİNİ BIRAKTI"

Mehmet Özbek'in futbolla ilgili görevlerini bıraktığını da vurgulayan Özbek, "Kuzu ile kurdun hikayesini biliyor musunuz? Kurt kuzuyu yiyecek. Kurt suyumu bulandırıyorsun deyip kuzuyu yiyiyor. Mehmet Özbek, Galatasaray'ın 16 yıllık bir üyesi. 1986 döneminde Galatasaray'da futbolcu vardı, Dursun Özbek. Biz ailecek çalıştık. Mehmet Özbek başkan olma şartlarına da sahip. Yönetim kurulundaki diğer arkadaşlarım gibi. Mehmet Özbek sportif AŞ'de yönetim kurulu üyesi. Dünya kadar faydası var. Mehmet Özbek aynı zamanda ortağım benim. Bugün itibariyle futboldaki görevlerini bıraktı" ifadelerini kullandı.

"FATURA SÜREKLİ BİZE KESİLİYOR"

Faturanın her şeyde kendisine kesildiğini ifade eden Özbek, "Adam golü atamıyor Yönetim istifa, kaleci topu tutamıyor yönetim istifa, antrenör hata yapıyor yönetim istifa. Böyle bir şey varsa futbolcu istifa demeli insanlar. Futbolcuya dayalı düzen demek yanlış. Galatasaray'da gayet güzel bir arkadaşlık ortamı var... Mart hesaplarını kapattık. Orası biraz Galatasaray'ın mali yapısıyla ilgili. Hiçbir futbolcunun param kulüpte kalır gibi bir endişesi yok. Bugün ödemezsen ziyadesiyle 6 ay sonra ödersin" dedi.

İMZA KAMPANYASI

Galatasaray camiasında başlatılan imza kampanyasını da değerlendiren Özbek, "Galatasaray yapısı itibariyle 500 senelik bir kültürü hazmetmiş, 112 yıllık bir spor kulübü. Elbette ki demokratik yapı bu tip düşüncelerin ortaya çıkmasına da kaynak teşkil ediyor. Ben bunun son derece doğal olduğunu düşünüyorum. İnsanlar 1,5 ay evvel genel kurul geçirdik. Orada geçtiğimiz yılın hesabını verdik, büyük çoğunlukla ibra edildik. Bazı arkadaşlar bunu yeterli bulmadılar. İmza kampanyası yapmak suretiyle çalışmalar yapıyorlar" dedi.

Soru: ''Siz 1600 imzanın yakalanacağını düşünüyor musunuz?''

Dursun Özbek: ''Göreceğiz...''

"SOSYAL MEDYADAN BİZİ YIPRATMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Sosyal medya üzerinden yönetimin yıpratma politikasının organize edildiğini ifade eden Özbek, "Farklı düşünebilirsiniz, yönetimi beğenmeyebilirsiniz. Farklı fikirleri savunuyorsak, bir araya gelip tartışalım. Medya üzerinden, sosyal medyadan yönetimi yıpratmaya yönelik tavrı da kabul etmek doğru değil. Genel kurulda 51 konuşmacıdan 45'i aleyhte konuştu. Genel kurulda ibra olduktan sonra farklı bir boyuta geçti. Telefonlarımı internete koydular. Hepsini savcılığa verdim. Yakın zamanda çok şaşırtıcı sonuçları çıkacak. Küfür, tehdit... Bunu yanlış buluyorum. Galatasaray'ın etiğinde bu yok. Galatasaray'da hesaplar görülür, başkan gösterilir. Genel kurul memnunsa zaten beni aday gösterirler. Galatasaray'da başkanın alacağı olmaz, temlik de olmaz. Ben de tabii ki temlkik koydurmam" şeklinde konuştu.

ERGİN ATAMAN, GALATASARAY'DA KALACAK MI?

Ergin Ataman ve disipline sevk edilen üyeler hakkında da konuşan Özbek, "Disipline sevk ettiğimiz birkaç kişi başkanlık koltuğuna hakaret etti. Küfür edemezsin, konuşurken saygıda kusur edemezsin. Ben Ali Sami Yen'in koltuğuna hakaret ettikleri için disipline sevk ettim. Galatasaray başkanına haraket edilmemesi lazım. Ben taraftarın önümüzdeki sene tribüne döneceğine inanıyorum. Biz bu sene taraftarı özdük. Ergin Ataman kalır diye düşünüyorum. Kalmasını isterim. Önümüzdeki sene Eurocup'ta mücadele edeceğiz. Transferin bir gizliliği olması lazım. Bir buçuk, iki ay gibi bir süre sonra salon inşaatına başlamayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.