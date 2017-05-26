Durdurulamaz denilen futbolcu Fenerbahçeye!

Polonya basını, Legia Varşova forması giyen Vadis Odjidja-Ofoe’nin Fenerbahçe tarafından takip edildiğini öne sürdü.

17 Mayıs’ta Legia’nın Lech Poznan’ı 2-0 yendiği mücadelede Sarı- Lacivertli Kulüp’ten bir yetkilinin 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu izlediği iddia edildi.

Odjidja, o karşılaşmada takımının ilk golünü kaydetmiş ve çok iyi bir performans sergilemişti.

Karşılaşma sonunda Lech Poznan’ın hocası Bjelica, “Odjidja’yı durdurmak imkansız. O, bizim ligimize fazla” açıklaması yapmıştı. Legia ile 1 yıllık sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki futbolcu, Polonya ekibinden senelik 600 bin Euro (2.4 milyon TL) maaş alıyor.

Odjidja-Ofoe bu sezon 40 resmi maçta forma giydi, 5 gol atarken 13 de asist yaptı.