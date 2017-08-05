Dünyaca ünlü yıldızla anlaşma sağlandı

Stopere Pepe, forvete ise Alvaro Negredo gibi dünya yıldızlarını transfer eden Beşiktaş, bir başka yıldızı daha kadrosuna katmak için önemli bir adım attı. Siyah Beyazlılar, Gary Medel'le her konuda anlaştı.

Pepe, Alvaro Negredo derken bir dünya yıldızı daha Beşiktaşlı olmaya çok yakın... Beşiktaş'ın, Inter'in Şilili orta sahası, bir ara Trabzonspor'un da gündeminde olan Gary Medel'le kişisel talepler konusunda anlaşmaya vardığı ancak Inter'e herhangi bir teklif yapılmadığı ortaya çıktı.

Trabzonspor ve Meksika derken...

Bu sezon önce Trabzonspor'un yakınlaştığı ancak Inter'le anlaşma sağlanmasına karşın oyuncunun ikna edilemediği transferde son olarak Meksika takımı Tigres devreye girmiş, "Transfer bitti" denilirken yine taraflar arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Inter'le görüşülmedi!

Geçtiğimiz hafta ise Beşiktaş devreye girmişti. İtalya'dan gelen son haberler ise Beşiktaş'ın 30 yaşındaki Medel'le her konuda anlaşmaya vardığı yönünde... Ancak Siyah Beyazlılar, Inter'in en az 4 milyon euro talep ettiği oyuncu hakkında Milano ekibiyle henüz bir görüşme gerçekleştirmedi.

Spaletti düşünmüyor

Inter'in yeni teknik direktörü Luciano Spalletti, 30 yaşındaki tecrübeli ismi kadroda düşünmüyor. Bu sene Çinli Suning Grubu'yla yeni bir atılım yapan ve bir başka Çin kontrolüne geçen kulüp Milan'ın gerisinde kalsa da, önemli transferler yapan Inter'de Sampdoria'lı stoper Milan Skriniar'a 23 milyon euro, Fiorentina'lı orta saha Matías Vecino'ya da 24 milyon euro ödenmişti.

Bu iki transfer bile Gary Medel'in yeni sezonda Milano ekibindeki forma şansını iyiden iyiye azalttı.

30 yaşındaki Medel, hem orta sahada hem de stoperde başarıyla görev yapabiliyor ve ciddi bir kadro derinliği yaratabiliyor.

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