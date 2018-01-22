Dünyaca ünlü yıldız İstanbula geldi

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Sivasspor'un gün içerisinde anlaşmaya vardığını açıkladığı dünyaca ünlü yıldız Robinho İstanbul'a geldi.

İşte yapılan açıklama şu şekildeydi:

Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho bugün Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.

Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı.