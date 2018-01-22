Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Golcünün 'kral'ı geliyor! 42 maçta 33 gol

Kara Kartal, forvet transferinde B Planı’nı Aytemiz Alanyaspor’un Brezilyalı yıldızı Vagner Love olarak belirledi. Yönetim, 33 yaşındaki Gol kralı için kulübüne 3 milyon euro’luk (14 milyon tL) teklifte bulundu.
Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Eyvah! Henüz 2 hafta olmuşken...

Gol yollarında sancılı olan Everton, Beşiktaş'tan Cenk Tosunu renklerine katmasına rağmen bu sıkıntıyı henüz çözemedi.
Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Geri dönüyor: Bu iş burada bitmedi

Galatasaray'da güven tazelemek ve görev süresini uzatmak için erken seçime giden Dursun Özbek, beklemediği bir sonuçla karşılaşmış ve başkanlığı Mustafa Cengiz'e kaptırmıştı.
La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

La Liga ekibi, Süper Lig devlerinin elinden kaptı

Galatasaray ve Trabzonspor'un transfer gündeminde olan Loic Remy'nin, Levante ile anlaşmaya çok yakın olduğu öğrenildi.
Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'a büyük şok! Elde kaldı

Beşiktaş'ta Ukraynalı kaleci Denys Boyko şoku yaşanıyor.
Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Cimbom'un gözdesi Fransa'da gol krallığına gidiyor

Ümt Milli Takımı'nda da forma giyen Umut Bozok, Fransa'da fırtına gibi esiyor.
Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Giroud geliyor mu? Menajeri açıkladı

Adı Beşiktaş'la transfer dedikodularına karışan Olivier Giroud konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Arsenalli yıldızın menajeri, Fransız basınına yaptığı açıklamada oyuncusunun Beşiktaş'a olası transferi hakkında konuştu.
Galatasaray'da Pogba iddiası

Galatasaray'da Pogba iddiası

Savunmaya yapılacak takviye doğrultusunda birçok oyuncuyla görüşen Galatasaray’ın gündemine gelen son isim, St. Etienne’den Florentin Pogba oldu.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Sivasspor'un gün içerisinde anlaşmaya vardığını açıkladığı dünyaca ünlü yıldız Robinho İstanbul'a geldi.

Dünyaca ünlü yıldız İstanbula geldi

İşte yapılan açıklama şu şekildeydi:

Transfer için uzun zamandır görüştüğümüz ve prensipte anlaşmaya vardığımız Brezilyalı forvet oyuncusu Robinho bugün Sivas´ta olacak. Son görüşmelerin ardından kendisi ile resmi sözleşme imzalanacak.

Robinho, son olarak Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giymişti. Şubat 2016'da ülkesinin takımına, Çin ekibi Evergrande'den transfer olmuştu. Robinho, 2 sezon geçirdiği Mineiro'da geçen sezon 37 maça çıkmış 9 gol atıp 5 de asist yapmıştı.

Yaralı Kartal

Yaralı Kartal

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu

Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Dünyaca ünlü yıldız İstanbula geldi

Dünyaca ünlü yıldız İstanbul'a geldi

Süper Lig'in başarılı ekiplerinden Sivasspor'un gün içerisinde anlaşmaya vardığını açıkladığı dünyaca ünlü yıldız Robinho İstanbul'a geldi.
Yaralı Kartal

Yaralı Kartal

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Trabzonspor bu sezon deplasmanda ilk kez kazandı

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda Burak Yılmaz(13') ve Okay Yokuşlu(83')'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü ise 32. dakikada Muhammet Demir kaydetti.
Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu

Soldado oyuna girdi, Fenerbahçe farka koştu

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, sezona suskun başlayan Soldado'nın hat-trick yaparak yıldızlaştığı karşılaşmada rakibini 4-1 mağlup etmeyi başardı.
Ve işte imzaladı..

Ve işte imzaladı..

Fenerbahçe'nin transfer etmek için girişimlerde bulunduğu Aatif Chahechouhe ile imzaladı.
Aatif savaşı! Kime gidecek?

Aatif savaşı! Kime gidecek?

Fenerbahçe'nin anlaştığı iddia edilen Aatif Chahechouhe için Galatasaray ve Anadolu kulüplerinin de devrede olduğu öğrenildi. Aatif'in ilk tercihi Sarı Lacivertliler...
Sivas düştü, Fener 1 puanla kapadı!

Sivas düştü, Fener 1 puanla kapadı!

Spor Toto Süper Lig'in kapanış maçında 2-0 geriden gelen Fenerbahçe, Sivasspor ile 2-2 berabere kaldı. Sivasspor, bu sonuçla Süper Lig'den düştü.
İşte küme düşenler, Avrupaya gidenler!

İşte küme düşenler, Avrupa'ya gidenler!

Süper Lig'de 34. haftada maçlar tamamlandı. İşte küme düşenler, kalanlar ve Avrupa'ya gidenler...
Beşiktaş beni istiyor

"Beşiktaş beni istiyor"

Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı savunmacı Cicinho'ya Beşiktaş'ın teklif yaptığı iddia edildi.
Sivasspora son dakika darbesi

Sivasspor'a son dakika darbesi

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında Akhisar Belediyespor kendi sahasında Sivasspor'u 1-0 yendi.
Okan Buruk mesaiye başladı

Okan Buruk mesaiye başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medicana Sivasspor'da yeni teknik direktör Okan Buruk, takımla ilk antrenmanına çıktı....
Trabzonspor kabustan uyandı!

Trabzonspor kabustan uyandı!

Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta maçında Trabzonspor deplasmanda Sivasspor'u 2-0 yendi ve kritik 3 puanı hanesine...
Sergen Yalçından istifa sinyali!

Sergen Yalçın'dan istifa sinyali!

Ligin 8. haftasında Kasımpaşa'ya 2-1 yenilen Sivasspor, 8. haftada da galibiyete hasret kaldı. Bu sonucun ardından LİG...
Sergen istifa edecek mi?

Sergen istifa edecek mi?

Medicana Sivasspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakkında istifa edebileceğine yönelik haberler çıkmasıyla ilgili konuştu....
Osmanlının duraklama dönemi: 1-1

Osmanlı'nın duraklama dönemi: 1-1

İlk iki maçında zaferle tanışamayan Sergen Yalçın'lı Sivasspor, taraftarını yine güldürmedi. Arena'da Aslan'ı yıkan Osmanlı'yla kozlarını paylaşan...
Süper Ligde 2. hafta hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 2. hafta hakemleri açıklandı

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçın hakemi belli oldu....