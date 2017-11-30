Dünyaca ünlü yıldız Galatasarayla söz kesti

Filipe Luis’in menajeri Quilon, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul’a geldi. Ancak Arda Turan ve Aslan’ın Brezilyalılar’ı devreye girdi; Luis ocak için Cim Bom’la söz kesti.

Sol bek arayan iki ezeli rakip, transferde bir kez daha karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, Atletico Madrid’in yıldızı Filipe Luis’in menaceri Manuel Garcia Quilon’u İstanbul’a davet etti. Quilon, önceki gün soluğu İstanbul’da aldı ve Sarı-Lacivertliler ile masaya oturdu.

Bu haber Galatasaray cephesine gidince, yönetim harekete geçti. Arda Turan’ın yakın arkadaşı Luis ile temas kurarak, tercihini Sarı-Kırmızılılar’dan yana kullanmasını tavsiye ettiği öğrenildi.

Ayrıca Cim Bom’un Brezilyalılar’ı da 32 yaşındaki sol bekle iletişime geçerek Galatasaray’a davet etti. Bu çabalar sonuç verdi. Aslan, ocak ayında kadrosuna katmak için Filipe Luis ile prensip anlaşmasına vardı.

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