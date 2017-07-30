Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

Bruma Sinan Gümüş'ü açıkladı! Benfica...

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İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalyanlar duyurdu! Bacca ve Jose Sosa...

İtalya devi Milan, adı birçok Türk takımı ile anılan Carlos Bacca, Paletta ve Jose Sosa isimlerini satış listesine koydu ve gelecek teklifleri bekliyor.
Transfer resmen açıklandı!

Transfer resmen açıklandı!

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Jose Sosa'da sıcak gelişme!

Jose Sosa'da sıcak gelişme!

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Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Barça Neymar'ın yerine onu alıyor!

Futbol dünyası Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız kulübü Paris Saint Germain'e muhtemel transferini konuşurken, bir başka bomba da Barcelona'dan geldi.
Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray'a transfer olduğunu bizzat açıkladı!

Galatasaray Odeabank, geçtiğimiz sezonu NCAA’de Ricmond Spiders’da Amerikalı forvet T.J Cline ile anlaştı. Genç oyuncu transferi sosyal medya hesabından açıkladı.
İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

İşte Sergen Yalçın'ın yeni takımı

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Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

Ben Arfa ve Lucas Lima açıklaması

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Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspor'a

En yüksek bütçeyi 10 numara bölgesine ayıran Antalyaspor, transferde bombayı patlatmak istiyor.

Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspora

Kadrosuna kattığı önemli isimler ile adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, on numara arayışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Jack Wilshere ve Ben Arfa gibi isimlerle temas kuran Kırmızı- Beyazlılar, şimdi de Sebastian Giovinco’yu listesine aldı. Menajerler, Akdeniz ekibine Amerika 1. Ligi’nde (MLS) adeta yıldızlaşan İtalyan futbolcuyu önerirken, Antalyaspor oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Akdeniz temsilcisi 3 ay sonra ABD liginin tamamlanacak olmasının avantajını kullanarak, 30 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Amerika’yı salladı

2014-2015 sezonunda İtalyan devi Juventus’tan, Toronto’ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Amerika’da gösterdiği performansla takdir topladı. Kanada temsilcisi ile 91 karşılaşmaya çıkan Giovinco, 57 kez rakip fileleri havalandırırken, 34 kez de gol pası verdi. Yıldız oyuncu, 10 numara ve santrfor bölgelerinde görev yapıyor.

Samuel Eto'o resmen açıklandı!

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Yılın transfer bombası patlıyor!

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