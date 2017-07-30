Dünyaca ünlü yıldız 10 numara Antalyaspora

En yüksek bütçeyi 10 numara bölgesine ayıran Antalyaspor, transferde bombayı patlatmak istiyor.

Kadrosuna kattığı önemli isimler ile adından sıkça söz ettiren Antalyaspor, on numara arayışlarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda Jack Wilshere ve Ben Arfa gibi isimlerle temas kuran Kırmızı- Beyazlılar, şimdi de Sebastian Giovinco’yu listesine aldı. Menajerler, Akdeniz ekibine Amerika 1. Ligi’nde (MLS) adeta yıldızlaşan İtalyan futbolcuyu önerirken, Antalyaspor oyuncunun şartlarını araştırmaya başladı. Akdeniz temsilcisi 3 ay sonra ABD liginin tamamlanacak olmasının avantajını kullanarak, 30 yaşındaki yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.

Amerika’yı salladı

2014-2015 sezonunda İtalyan devi Juventus’tan, Toronto’ya transfer olan tecrübeli futbolcu, Amerika’da gösterdiği performansla takdir topladı. Kanada temsilcisi ile 91 karşılaşmaya çıkan Giovinco, 57 kez rakip fileleri havalandırırken, 34 kez de gol pası verdi. Yıldız oyuncu, 10 numara ve santrfor bölgelerinde görev yapıyor.

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