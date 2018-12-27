Dünyaca ünlü golcü Galatasarayda

Solskjaer'in ilk transferi Galatasaray'dan

Galatasaray'ın altyapısındna çıkan ve bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde de forma giyen Ozan Kabak için İngiltere iddiaları bitmek bilmiyor. 18 yaşındaki oyuncu için Manchester United iddiaları her geçen gün güçleniyor.