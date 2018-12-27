Dünyaca ünlü golcü Galatasarayda

Dünyaca ünlü golcü Galatasaray'da
Radamel Falcao'nun Türkiye temsil haklarını elinde bulunduran FIFA menajeri Fatih İlek, sosyal medya hesabından transfer haberini verdi.
Monaco'nun golcüsü Radamel Falcao'nun menajerinden flaş bir paylaşım geldi.
33 yaşındaki golcünün ismi Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyordu. Kolombiyalı forvetin menajeri Fatih İlek, Instagram paylaşımında Falcao'nun Türkiye'ye geleceğini açıkladı ve Sarı-kırmızılı ekibin ‘Kupalara layıksın sen’ bestesinin sözünü paylaştı.
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