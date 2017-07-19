Dünyaca ünlü golcü Fenerbahçede!

Fenerbahçe, golcü sorununu Manchester City’nin yıldızı ile sonlandırmaya çok yakın. Kanarya, hem Bony hem de İngiliz ekibiyle 1 yıllık kiralama konusunda el sıkıştı. Transferin maliyetinin 5 milyon Euro olması bekleniyor.

Sarı-Lacivertliler’de haftalardır merakla beklenen golcü transferinde mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe Yönetimi, Aykut Kocaman’ın çok istediği Wilfried Bony’nin işini bitirdi. Kanarya’nın, oyuncunun 1 yıllığına kiralanması konusunda Manchester City ile 1.5 milyon Euro’ya (6 milyon TL) anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Kampa götürülmeyince...

Geçtiğimiz sezonu Stoke City’de geçiren, bu sene ise Manchester ekibinde devam etmek isteyen Bony; takımının ABD kampının kadrosuna alınmamıştı. Bu olay üzerine City’de oynama şansı kalmadığını anlayan Fildişi Sahilli yıldız, Fenerbahçe’nin teklifine ‘Evet’ dedi. Sarı-Lacivertliler’in, golcü oyuncuya 1 sene için 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) maaş ödeyeceği öne sürüldü.

192 milyon TL!

İdari menajer Hasan Çetinkaya’nın önümüzdeki günlerde İngiltere’ye giderek bu transfere nokta koyması ve Wilfried Bony ile birlikte İstanbul’a dönmesi bekleniyor. Yıldız futbolcu, 2013’te Hollanda ekibi Vitesse’den 16 milyon Euro (64 milyon TL) karşılığında Swansea’ye transfer olmuş; 2014-15 sezonunun devre arasında ise 32 milyon Euro’ya (128 milyon TL) Manchester City’ye imza atmıştı.

Fanatik