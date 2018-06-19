Dünya Kupasında bir sürpriz de Senegalden

Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Senegal'den
2018 H Grubu ikinci maçında Senegal, güçlü rakibi Polonya'yı 2-1 yendi.
Afrika Elemeleri D Grubu'nda namağlup olan ve 14 puan toplayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Senegal, H Grubu'nda oynadığı ilk maçta Polonya'yı 2-1 yenmeyi başardı.
Maça çok iyi başlayan Senegal, Cionek'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Aliou Cisse'nin öğrencileri 60.dakikada Niang'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.
Mücadelenin sonlarına doğru Polonya'da Grzegorz Krychowiak farkı bire indirse de 86.dakikada gelen gol Adam Nawalka ve talebelerine yetmedi.
İlk yorumu siz yapın!