Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Sözleşmesi mecburen uzatılıyor

Galatasaray'da Eray İşcan'ın sözleşmesi 'mecburen' uzatılıyor.
İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

İsmail Köybaşı'na 2 talip birden

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri istediği formu yakalayamayan İsmail Köybaşı, Fenerbahçe'den ayrılıyor.
Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Tarık Çamdal'da sıcak gelişme

Galatasaray’da adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Tarık Çamdal, yönetimi harekete geçirdi.
Trezeguet transferinde pürüz çıktı

Trezeguet transferinde pürüz çıktı

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Josef de Souza'da son dakika

Josef de Souza'da son dakika

Adı sık sık Premier Lig takımlarıyla anılan Josef de Souza'nın sözleşmesi uzatılacak.
Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Bedelsiz olarak Göztepe'e gidiyor

Geçen sezon beklentilerin altında kalan Ahmet Çalık Göztepe yolcusu. Sarı-Kırmızılı takım Ahmet Çalık'ı bedelsiz olarak kiralamaya sıcak bakıyor.
"Giderim ama bir şartla..."

"Giderim ama bir şartla..."

Sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verirken, bir yandan da yeni sezonda kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayırmaya çalışıyor.
Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

Real Madrid'ten ayrılıp bakın nereye gidiyor

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Dünya Kupası'nda bir sürpriz de Senegal'den

2018 H Grubu ikinci maçında Senegal, güçlü rakibi Polonya'yı 2-1 yendi.

Dünya Kupasında bir sürpriz de Senegalden

Afrika Elemeleri D Grubu'nda namağlup olan ve 14 puan toplayarak Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Senegal, H Grubu'nda oynadığı ilk maçta Polonya'yı 2-1 yenmeyi başardı.

Maça çok iyi başlayan Senegal, Cionek'in kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da yüksek tempoyla başlayan Aliou Cisse'nin öğrencileri 60.dakikada Niang'ın kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin sonlarına doğru Polonya'da Grzegorz Krychowiak farkı bire indirse de 86.dakikada gelen gol Adam Nawalka ve talebelerine yetmedi.

Rusya emin adımlarla üst tura koşuyor

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