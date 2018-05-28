Fabri'de son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Sezona fırtına gibi başlayan, başarılı form grafiği ile Süper Lig'e yeni çıkmasına karşın üst sıralarda tamamlayan ve futbol kamuoyunun takdirini kazanan Göztepe'de Tamer Tuna ile yolların ayrılması şok etkisi yaratmıştı.
Babel'in yerine o geliyor

Babel'in yerine o geliyor

Beşiktaş Babel'in alternatifini Fransa'da buldu! Gonçalo Guedes.
Kocaman'ın gözdesine talipler var

Kocaman'ın gözdesine talipler var

Glasgow Rangers'ın Skrtel'i istemesinin ardından Neustadter'e de tekliflerin geldiği öğrenildi.
Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tolgay için reddedilemeyecek teklif

Tosic’i Çin ekiplerinden Guangzhou’ya satan ve bu transferden 5 milyon Euro kazanan siyah-beyazlılar, şimdi de Tolgay Arslan için pazarlık masasına oturdu.
Teknik direktörlüğe 5 aday

Teknik direktörlüğe 5 aday

RIZA Çalımbay’la yollarını ayıran Trabzonspor’da yeni teknik direktör arayışları tüm hızıyla devam ediyor.
Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Talisca gitmek istediği yeri açıkladı

Benfica Talisca’yı, ‘40 milyon euro’ veren Çin kulübü Changchun Yatai’ye satmak için çalışıyor. Talisca ise Ada’yı istiyor.
Önce kutlama, sonra ayrılık

Önce kutlama, sonra ayrılık

Galatasaray'da yeni sezonda Carrasso ile yapılan görüşmede 36 yaşındaki kaleciyle yolların ayrılmasına karar verildi.

Dünya Kupası sonrası satılıyor

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya’daki turnuva sonrasında satılacak. Yeni adresi büyük ihtimalle Katar olacak. Q7’nin bir takımla kesin olarak anlaştığı öğrenildi.

Dünya Kupası sonrası satılıyor

SİYAH-BEYAZLI ekibin 34 yaşındaki Portekizli kanat oyuncusu Quaresma, Beşiktaş defterini kapattı. Ülkesiyle Rusya’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak olan tecrübeli futbolcu, daha sonra Katar’ın yolunu tutacak. Q7’nin Katar temsilcisi Al Gharafa’ya yakın olduğu konuşuluyor. Resmi açıklama ise Dünya Kupası sonrasında yapılacak. Kartal’la 2020’ye kadar mukavelesi bulunan oyuncudan bir miktar da bonservis geliri elde edilecek. Beşiktaş’la büyük başarılara imza atan Ricardo Quaresma, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kaldı. Önümüzdeki yıl takımdaki yaş ortalamasını da düşürmeyi planlayan yönetim, bu yüzden Quaresma’nın ayrılığına izin verdi. Q7 belki de uzun ve başarılı kariyerinin son sözleşmesine imza atacak.

Negredo satış listesinde ancak bir sorun var

Negredo satış listesinde ancak bir sorun var

İşte Şenol Güneş'in yeni yıldızı

İşte Şenol Güneş'in yeni yıldızı

Manuel Fernandes geri dönüyor

Manuel Fernandes geri dönüyor


 

Akşam

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Negredo satış listesinde ancak bir sorun var

Negredo satış listesinde ancak bir sorun var

İspanyol forvet satış listesinde. Ancak senelik 4 milyon 350 bin euro garanti ücreti, taliplerini çok korkutuyor.
İşte Şenol Güneşin yeni yıldızı

İşte Şenol Güneş'in yeni yıldızı

Geçtiğimiz sezon eline geçen fırsatları oldukça iyi değerlendiren Kanadalı forvet, tecrübeli Hoca’nın en önemli kozu olacak. Şenol Güneş, “4-2-3-1” sisteminde Larin’i tek forvet olarak kullanacak. Alternatifleri ise kulübede yedek bekleyecek.
Manuel Fernandes geri dönüyor

Manuel Fernandes geri dönüyor

Siyah-Beyazlı takımda oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu yeniden gündeme geldi.

Burak Yılmazın bonservis bedeli belli oldu

Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş ile adı anılan Burak Yılmaz’ı bonservisiz göndermeyeceklerini aktaran başkan Ağaoğlu, “‘Al valizi git’ diye bir durum yok. Burak Yılmaz için belirlediğimiz bonservis bedeli 4-5 milyon eurodur” dedi.
Dünya Kupası sonrası satılıyor

Dünya Kupası sonrası satılıyor

Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma, Rusya’daki turnuva sonrasında satılacak. Yeni adresi büyük ihtimalle Katar olacak. Q7’nin bir takımla kesin olarak anlaştığı öğrenildi.
Gökhan Gönülün alternatifi bulundu

Gökhan Gönül'ün alternatifi bulundu

Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş yönetimi, rotayı Avusturyalı sağ bek Moritz Bauer'e çevirdi. Sol bek, stoper ve defansif orta saha da oynayabilen Bauer, çok yönlü bir futbolcu.
Demba Banın Beşiktaştan istediği kontrat dudak uçuklattı

Demba Ba'nın Beşiktaş'tan istediği kontrat dudak uçuklattı

Göztepe’deki yarım dönemlik performansıyla küllerinden doğduğunu gösteren Demba Ba, Beşiktaş’a dönüş için şartlarını kulübe iletti. 32 yaşındaki futbolcu, yıllığı 3 milyon Euro’dan (17 milyon TL) 2 senelik kontrat talep etti.
Beşiktaştan Tamer Tunaya müthiş teklif

Beşiktaş'tan Tamer Tuna'ya müthiş teklif

Göztepe ile yolları ayıran Tamer Tuna’ya, ‘Geri dön, Şenol Hoca ayrılınca takımın başına sen geçersin’ teklifi yapılacak. Tuna kabul etmese de mutlaka başka bir yardımcı hoca getirilecek.
Fabride son dakika

Fabri'de son dakika

Son 2 sezondur Beşiktaş’ın kalesini koruyan ve 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Fabri’ye Siyah-Beyazlılar, yeni bir kontrat teklif etti.
Eşyalarını topladı, gidiyor

Eşyalarını topladı, gidiyor

Beşiktaş'ta oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Vagner Love'ın Flamengo ile anlaşmak üzere olduğu belirtildi.
Leipzig-Beşiktaş maçı Kassainin

Leipzig-Beşiktaş maçı Kassai'nin

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi grubu son maçında deplasmanda Leipzig ile oynayacağı maçı yönetecek hakem belli oldu....
Talisca attığı golün şifresini verdi

Talisca attığı golün şifresini verdi

Beşiktaş'ın beraberlik golünü atarak üst turu getiren Talisca, maç sonunda açıklamalar yaptı....
İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük

"İkinci yarıda hocamızın talimatlarıyla özümüze döndük"

Beşiktaş'ın başarılı defans oyuncusu Pepe, maçın ardından açıklamalar yaptı....
Başarının yüzde 51i taraftarın

"Başarının yüzde 51'i taraftarın"

Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu....
Pepe oynayacak mı?

Pepe oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu Vodafone Park'ta ağırlayacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş ve tecrübeli kaleci Fabri ile...
Mustafa Pektemeke talip var

Mustafa Pektemek'e talip var

Beşiktaş’ın kadro rotasyonunda şans bulamayan Mustafa Pektemek’e eski hocası talip oldu....