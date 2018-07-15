Dünya Kupası Fransanın

2018 Dünya Kupası finalinde Fransa, Hırvatistan'ı 4 -2 mağlup etti ve 2. kez Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

2018 Dünya Kupası finalinde Fransa ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Moskova'daki Luzhniki Arena'da oynanan ve büyük bir şölene sahne olan finalde kazanan 4-2'lik skorla Fransa oldu ve Horozlar, tarihte 2. kez Dünya Kupası'nı müzesine götürdü.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller, 18. dakikada kendi kalesine Mario Mandzukic, 38. dakikada penaltıdan Griezmann, 59. dakikada Pogba ve 65. dakikada Mbappe ile geldi. Hırvatistan'ın sayılarını ise 28. dakikada Perisic ile 69. dakikada Mandzukic kaydetti. Didier Deschamps, 1998'de oyuncu olarak kazandığı kupadan sonra, Fransa'nın başında teknik direktör olarak da kupaya ulaştı.

FİNALDE VAR İLE PENALTI!

Karşılaşmanın 35. dakikasında yaşanan tartışmalı pozisyonun ardından maçın hakemi Arjantinli Pitana, video yardımcı hakem sistemine başvururarak penaltı kararını verdi ve bir Dünya Kupası finalinde ilk kez VAR sistemi ile penaltı verilmiş oldu.

35. dakikada Ivan Perisic'in ceza sahası içinde elle müdahalesinde önce oyun devam etti, ardımdam hakem Nestor Pitana VAR işareti yaparak kontrollerini gerçekleştirdi ve verdiği penaltıyı Griezmann ağlara gönderdi.

KYLIAN MBAPPE TARİHE GEÇTİ

Kupanın yıldızlarından 19 yaşındaki Kylian Mbappe, Pele'nin (1958) ardından Dünya Kupası finalinde gol atan en genç isim oldu. Öte yandan Fransa'nın her maçta forveti olarak görev alan Olivier Giroud, Dünya Kupası'nı kaleye isabetli şut çekemeden tamamladı.

FRANSA HIRVATİSTAN'A KARŞI KAYIPSIZ

Fransa, Hırvatistan karşısındaki 4. maçında, 4. galibiyetini elde etti. İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı. Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı. Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı.