Dünya devi, Şampiyonlar Ligi 2. turunda Beşiktaşı istiyor

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan Bayern Münih, ikinci turda Beşiktaş'la eşleşmek istiyor.

Devler Ligi'nde gruptan birinci olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş ikinci turdaki rakibini bekliyor. 11 Aralık'ta yapılacak kura çekimi öncesi Bayern Münih cephesinden, "Bize Beşiktaş düşsün" çıkışı geldi. Grubunu PSG'nin ardından ikinci sırada bitiren ve Beşiktaş'la eşleşme ihtimali olan Bayern Münih'in hocası Jupp Heynckes, "Hayalperest değiliz" dedi.

EN İYİ OYUNCULAR BİZDE

Alman hoca şöyle konuştu:

"Biz Şampiyonlar Ligi'nde hala en büyük takımlardan biriyiz. Bu ligi kazanacak en iyi oyunculara da sahibiz. İkinci turda Beşiktaş'ı isterim."

Akşam