Dünya bu hareketi konuşuyor!

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında son iki yılın şampiyonu Real Madrid, deplasmanda 3-0 mağlup ettiği İtalyan devi Juventus'u evinde konuk etti.

Santiago Barnebau Stadı'nda oynanan karşılaşmada Juventus, Mario Mandzukic'in 2 ve 37. dakikadaki golleriyle ilk yarıyı 2-0 üstün bitirdi. Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, ikinci devreye, Gareth Bale'in yerine Marco Asensio ve Casemiro'nun yerine Lucas Vazquez'i oyuna alarak başladı. Fakat golü bulan Juventus oldu. Blaise Matuidi, kaleci Keylor Navas'ın yaptığı hatadan yararlanarak Juventus'u 3-0 öne geçirdi ve tur için umutlandırdı.

90 SONRASI SAHA KARIŞTI

Kalan bölümde ataklarını sıklaştıran Real Madrid, aradığı golü 90+8. dakikada buldu. 90+3'. dakikadaki penaltı kararı sonrası hakem Michael Oliver'a itirazda bulunan Juventus kalecisi Gianluigi Buffon, kırmızı kart gördü.

Bu pozisyonda altı pas içinde Lucas Vasquez'e yapılan hareketi ağır şekilde cezalandıran Oliver, penaltı noktasını gösterdi. Futbolseverleri şaşırtan bu karar sonrası penaltı atışı tartışmalar sebebiyle 5 dakika gecikti. Bu esnada hakeme fiili müdahalede bulunan Buffon kırmzı kart gördü.

Ronaldo'nun penaltısıyla 1-3 biten maç sonrası Premium Sport'a konuşan Buffon, ''Maçın hakemi böylesine bir mücadeleyi yönetebilecek karaktere sahip değildi. Bu karaktere sahip değilsen evinde karın ve çocuklarınla oturup cips ye, gazoz iç. Böylece kimseye zarar vermemiş olursun.'' dedi.

Oliver'ın penaltı kararını ağır biçimde eleştiren Buffon, sözlerine şöyle devam etti;

''Emin değilsen, şüpheye düşmüşsen son dakikada böyle bir penaltı vermezsin. Ama hakem öyle yapmadı. Çünkü o karakterden ve hassasiyetten yoksun. Kalbinin yerinde bir çöp var!''?

Lucas Vazquez, ise "Penaltı, %100 penaltı. Tekrar görüntüleri izlemedim ama topu aldığımda arkadan müdahale geldi. Hakem de düdüğü çaldı." ifadelerini kullandı. Juventuslu oyuncuların büyük tepkisine de yorum yapan Vazquez, "Buffon'un atılmasıyla ilgili yorum yapmak istemiyorum. Son dakika olduğu için tepkiler normal" şeklinde konuştu.

CHİELLİNİ ÇILDIRDI!

Tarihi geri dönüşün eşiğine gelen Juventus cephesinde İngiliz hakeme tepkiler dinmek bilmiyor... Siyah-beyazlı ekibin tecrübeli savunmacısı Chiellini, hakemin komik kararının ardından Real Madrid'li Varane'a dönerek "Penaltı için hakeme ne kadar ödediniz!" derken, bu anlar kameraya yansıdı.