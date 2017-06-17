Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün daveti üzerine Almanya'dan dün gece Bursa'ya gelen Yıldıray Baştürk, bir restoranda başkan Ali Ay ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ayrılan ikilinin bu akşam Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Ay'ın, Yıldıray Baştürk'e sportif direktörlük teklifini bu akşamki görüşmede ileteceği bildirildi.