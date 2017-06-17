Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Milan'ın yıldızına kiralama teklifi

Beşiktaş, Milan’ın stoperi Gustavo Gomez için kiralık teklifinde bulundu.
Galatasaray'da Sneijder depremi!

Galatasaray'da Sneijder depremi!

Gelecek sezonun Galatasaray’ında önemli bir pozisyonu olmadığını anladığı için kendi planlamasını yapan Sneijder, aralarında Patrick Viera’nın çalıştırdığı New York’un da bulunduğu kulüplerle temasta.
İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

İşte Nabil Dirar'ın maliyeti

Fenerbahçe’nin, Nabil Dirar’ın bonservisi için Monaco’ya 3.5 milyon Euro (14 milyon TL) ödeyeceği, 1 milyon Euro da (4 milyon TL) bonus bulunduğu öğrenildi.
Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Tamer Tuna Süper Lig'e hoca oldu

Göztepe'nin yeni hocası Beşiktaş'tan ayrılan Şenol Güneş'in yardımcısı Tamer Tuna oldu.
Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'te Cristiano Ronaldo depremi!

Real Madrid'de Cristiano Ronaldo depremi yaşanıyor. Hakkında 15 milyon dolar vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açılan Portekizli yıldızın, İspanya'dan ayrılma isteğini kulübüne bildirdiği iddia edildi.
Issiar Dia geri dönüyor!

Issiar Dia geri dönüyor!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yeni Malatyaspor eski Fenerbahçeli Issiar Dia'yı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Senegalli futbolcu geçen sezon Fransa ekibi Nancy'de 8 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Clichy'de son dakika!

Clichy'de son dakika!

L’Equipe, Fener’le anlaşmak üzere olan Clichy’nin önümüzdeki günlerde İstanbul’a geleceğini yazmıştı. Galatasaray, Başakşehir ve Bordeaux’nun devreye girmesi rötara neden olsa da avantaj Kanarya hâlâ imzaya yakın.
Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Beşiktaş Aboubakar için Fransa'dan haber bekliyor!

Vincent Aboubakar için Lorient Kulübü ile temasa geçen Beşiktaş yönetimi, Fransa'dan gelecek haberi beklemeye başladı. Porto ile görüşecek olan Fransız yetkililer, sonucu Beşiktaş'a bildirecek.

Dün gece sessiz sedasız Türkiye'ye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor.

Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, yeşil-beyazlı kulübün daveti üzerine Almanya'dan dün gece Bursa'ya gelen Yıldıray Baştürk, bir restoranda başkan Ali Ay ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ayrılan ikilinin bu akşam Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Ay'ın, Yıldıray Baştürk'e sportif direktörlük teklifini bu akşamki görüşmede ileteceği bildirildi.

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Dün gece sessiz sedasız Türkiyeye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Dün gece sessiz sedasız Türkiye'ye gelip transfer görüşmesi yaptı!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor.
Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor Paul Le Guen ile anlaşmaya vardı

Bursaspor, Prosinecki’yle anlaşamayınca rotayı Fransız hoca Paul Le Guen’e kırdı. En son 2015 yılında çalıştığı Umman Milli Takımı’ndan ayrılan tecrübeli hoca ile Bursaspor anlaştı.
Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Asamoah Gyan ile anlaşmaya varıldı!

Bursaspor, Çin ekibi Shangai SIPG takımından kiralık olarak Al-Ahli Dubai Club’a giden golcü oyuncu Asamoah Gyan ile anlaşmaya vardı.
Batalladan 90 milyon liralık gol!

Batalla'dan 90 milyon liralık gol!

Bursaspor’un şampiyonluğunda 8 gol, 1 asistle takımına katkı sağlayan Pablo Martin Batalla dün attığı golle gemisini kurtardı.
Beşiktaş liderliği devraldı!

Beşiktaş liderliği devraldı!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, Bursaspor'u Cenk Tosun'un 65. dakikada ve Aboubakar'ın 90. dakikada attığı golle 2-0 mağlup ederek Medipol Başakşehir'den liderliği geri aldı ve şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.
Yasin Öztekin bombası!

Yasin Öztekin bombası!

Başkent ekibi transferde büyük oynuyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, eski öğrencisi Hakan Balta’nın ardından Galatasaray’dan Yasin Öztekin’i de listesine ekledi. Yönetim harekete geçti.
İşte Bursasporun yeni teknik direktörü!

İşte Bursaspor'un yeni teknik direktörü!

Bursaspor, lig tarihinde ilk defa bir sezonu 4 teknik adamla tamamlama rekoruna imza atacak.
Hey gidi Bursa!

Hey gidi Bursa!

Bir zamanlar büyüklere kök söktüren, 2009/10 sezonunda tarihi bir başarıya imza atıp, şampiyonluk sevinci yaşayan Bursaspor, o günleri mumla aratıyor.
Bursaspor Hakan Bilgiçle anlaşmaya vardı!

Bursaspor Hakan Bilgiç'le anlaşmaya vardı!

Bursaspor, gelecek sezonun transfer hamlelerine şimdiden başladı. Yeşil-Beyazlılar, Elazığspor'da forma giyen Hakan Bilgiç'le anlaşma sağladı.
Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Maçın hakemi başkandan kaçırıldı!

Gaziantepspor'un bugün deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenildiği maçta hakem Barış Şimşek ve yardımcıları verdiği kararlarla maça damga vurdu.
Harun Tekin isyan etti!

Harun Tekin isyan etti!

Bursaspor'un başarılı kalecisi Harun Tekin, dün akşam yaşanan olayların ardından bir açıklama yaptı....
Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Haftanın hakemleri belli oldu! Ali Palabıyık...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında görev alacak hakemler belli oldu....
Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Tayfun Korkut ile anlaşmaya varıldı!

Teknik direktör konusunda Robert Prosinecki'den olumlu sonuç alamayan Bursaspor, Tayfun Korkut ile prensip anlaşmasına vardı....
Prosineckide son dakika

Prosinecki'de son dakika

Hamza Hamzaoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüşmelerini sürdüren Bursaspor Yönetimi, Azerbaycan Milli Takımı'nı çalıştıran Hırvat teknik...
Süper Ligde Stoch savaşı!

Süper Lig'de Stoch savaşı!

Miroslav Stoch, son 3 sezonu farklı kulüplerde kiralık olarak geçirdikten sonra sene başında Fenerbahçe’ye geri dönmüştü....
Bursasporun gözdesi uçak kazasında vefat etti!

Bursaspor'un gözdesi uçak kazasında vefat etti!

Kolombiya'da düşen ve Brezilya ekibi Chapecoense kafilesini taşıyan uçakta Bursaspor'un transferini istediği Jose Paiva Gil de bulunuyordu....