Dün Beşiktaş istedi, bugün Fenerbahçe işi bitiriyor

Bu sene Yeni Malatyaspor forması ile başarılı bir sezon geçiren Sadık Çiftpınar için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe de devrede.

Ersun Yanal'ın ısrarla alınmasını istediği isim için Fenerbahçe resmi olarak Yeni Malatyaspor ile görüşmelere başladı. FutbolArena'nın haberine göre, sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncu için Yeni Malatyaspor 1 milyon euro istedi. Fenerbahçe ise transferi takasla bitirmeyi teklif etti. Fenerbahçe ayrıca oyuncu ve menajeriyle görüşme yapmak Yeni Malatyaspor'dan izin aldı ve görüşmelere başladı.

ERSUN YANAL BİR AN ÖNCE 'BİTSİN' DEDİ

Sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın sadık Çiftpınar'ın transferinin bir an önce bitirilmesini ve Antalya kampına yetiştirilmesini istedi.

YENİ MALATYASPOR BAŞKANI ADİL GEVREK’TEN AÇIKLAMA GELDİ

Evkur Yeni Malatyaspor'da Başkan Adil Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili görüşme talep ettiğini aktararak, "Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.