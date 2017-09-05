Dudu için kıran kırana pazarlık

Palmeiras, Brezilyalı yıldız için talep ettiği 6 milyon Euro bonservis bedelini peşin istedi. Fenerbahçe buna olumsuz yanıt verirken, taraflar ortak noktada buluşmak adına yeniden masada.

Fenerbahçe’nin istediği isimlerden Dudu ile ilgili sıkıntı yaşandı. Sarı- Lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncuyu her konuda ikna etmişti. Palmeiras’la da 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığı el sıkışılmıştı. Kanarya, Brezilyalı ekibiyle son pürüzleri ve ödeme planını belirlemek adına masaya oturdu. Ancak Palmeiras, 6 milyon Euro’yu peşin almak istedi. Fener’in ise buna olumsuz yanıt verdiği ve “Normalde Josef’i 11 milyon Euro’ya West Bromwich’e satsaydık, size bu ödemeyi yapardık” dediği öğrenildi.

Olmazsa Ocak’a kalır

Tarafların yeni bir anlaşma zemini aramak adına yeniden görüşecekleri belirtildi. Dudu’nun da, kulübüne transferine şimdi izin verilmesi konusunda kolaylık sağlanmasını talep ettiği, ancak Yeşil-Beyazlılar’ın geri adım atmadığı vurgulandı. Eğer olumsuz bir durum yaşanırsa Dudu transferinin önümüzdeki Ocak ayına kalma durumu bulunuyor.

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