Drogbadan Galatasaray açıklaması

Galatasaray'In unutulmaz futbolcularından biri olan Didier Drogba, hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Galatasaray’da 1,5 sezon forma giyen Didier Drogba, Twitter hesabından Türkçe metinle bir açıklama yaptı. Son dönemde sarı-kırmızılı takımla adı anılan Fildişili yıldız, kendisini isteyen yöneticilerden fazla talepte bulunduğu için transfer gerçekleşmediğini, bunlar yalan olduğunu ve transfer görüşmesinin olmadığını söyledi.

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Fildişi'li oyuncunun haberlerinin çıkması taraftarları heyecanlandırmaya yetmişti.