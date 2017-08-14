Dragovicin maliyeti 4 milyon euro

Vida'nın alternatifi olarak Dragovic'i belirleyen Kartal’ın, tecrübeli futbolcunun cephesinden istediği maliyet raporu geldi.

Stoper transferi konusunda çalışmalarını sürdüren ve ilk aday olarak Dinamo Kiev’li Domagoj Vida’yı belirleyen Siyah-Beyazlılar, kulübe menacerler aracılığıyla önerilen Aleksandar Dragovic’i de beklemede tutuyor. Vida transferini bitirememeleri halinde Avusturyalı futbolcu için düğmeye basacak olan yönetime, yıldız ismin cephesinden istenilen maliyet raporu geldi.

Kara Kartal’ın Şampiyonlar Ligi’nde yer alması sebebiyle Siyah-Beyazlı formayı giymeye sıcak bakan 26 yaşındaki futbolcunun, Leverkusen’de 3 milyon Euro (12 milyon TL) kazanmasına rağmen Kartal’a, 2 milyon Euro’ya (8 milyon TL) imza atabileceğini ilettiği kaydedildi. Leverkusen’in de oyuncusunu 2 milyon Euro karşılığında Beşiktaş’a kiralayabileceği ifade edildi.

Devler ligi faktörü

Kariyerinde daha önce görev yaptığı; Dinamo Kiev ve Basel gibi kulüplerle önemli başarılar kazanan Dragovic, Leverkusen’in de en önemli isimleri arasında yer alıyor. Almanya temsilcisinde 2. sezonunu geçiren tecrübeli futbolcunun, Devler Ligi’nde sebebiyle Beşiktaş’ı istediği belirtildi. Yıldız ismin durumu, bu hafta içerisinde Vida’yla yapılacak görüşme sonrasında netleşecek.