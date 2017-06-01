Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Yıldız futbolcu için dev kapışma!

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan 31 yaşındaki Fransız sol bek için Galatasaray, Fenerbahçe ve Liverpool yarışıyor. Sarı-Kırmızılılar’ın tecrübeli futbolcuya 3 milyon Euro önereceği öğrenildi.
Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

Transferde son dakika! Resmen açıklandı!

CAS, İspanyol ekibi Atletico Madrid'in transfer yasağını onayladığını açıkladı.
Gomis'in maliyeti belli oldu

Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Domagoj Vida ısrarı sürüyor!

Domagoj Vida ısrarı sürüyor!

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda savunma hattına yeni bir isim kazandırmak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida konusunda gaza bastı.
Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Transfer 40 milyon Euro'ya bitti!

Manchester City, Benfica'nın kalecisi Ederson'u 40 milyon Euro'ya transfer etti.
Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de zorunlu ayrılık!

Fenerbahçe'de, sezon başında Al Ahli takımından kiralanan Moussa Sow'la yollar zorunlu olarak ayrılıyor.
Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş 3 yıllık imzayı attırdı!

Beşiktaş Kulübü, sezon başında Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Caner Erkin'i bonservisini satın aldı.
Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Fikret Orman Portekiz seferine çıkıyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, şampiyonluğun ardından transfer çalışmalarına hızlı başladı ve Talisca ile Aboubakar'ın takımda klması için ilerleyen günlerde Portekiz'e gideceği öğrenildi.

Domagoj Vida ısrarı sürüyor!

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda savunma hattına yeni bir isim kazandırmak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida konusunda gaza bastı.

Domagoj Vida ısrarı sürüyor!

Geçen sezonun ara döneminde de gündeme gelen ancak transferi, Dinamo Kiev’in yüksek bonservis isteği nedeniyle gerçekleşmeyen 28 yaşındaki savunmacı için yönetim, bu kez gözünü kararttı.

Başkan Fikret Orman ile transferden sorumlu yönetici Umut Güner’in, bu hafta Ukrayna’ya gidip tecrübeli isim için Dinamo Kiev’le masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş’ın bu transferi, Denys Boyko artı 3 milyon Euro’ya tamamlamak istediği konuşuluyor.

Galatasaray'da veda zamanı!

Galatasaray'da veda zamanı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Galatasarayda veda zamanı!

Galatasaray'da veda zamanı!

Galatasaray 2 sezondur takımı sırtlayan Podolski’ye, Cumartesi günü Seyrantepe’de veda ediyor. Bruma için pazarlıkların sürdüğü Leipzig, teklifi 15 milyon Euro’ya çıkarmasa dahi Portekizli de son mücadelesini oynayacak.
İşte Beşiktaşın Şenol Güneş planı!

İşte Beşiktaş'ın Şenol Güneş planı!

Başkan Fikret Orman mevcut sözleşmesindeki 1 senelik uzatma opsiyonu kullanılan Şenol Güneş ile bir araya gelerek, 2+2 veya 2+1 yıllık yeni kontrat teklif edecek.
Süper Ligde son haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 34. haftanın hakemleri belli oldu. Haftanın kritik maçları olan Trabzonspor - Bursapor maçını Fırat Aydınus, Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor maçını ise Alper Ulusoy yönetecek.
Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman Fenerbahçe ile...

Mehmet Demirkol: "Aykut Kocaman Fenerbahçe ile..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi.
Oğuzhan Özyakuptan Robin van Persie açıklaması

Oğuzhan Özyakup'tan Robin van Persie açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş’ın takım kaptanı Oğuzhan Özyakup, "feda" sezonundan daha zor bir yılı tamamlayarak mutlu sona ulaştıklarını söyledi.
Bafetimbi Gomisin maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis'in maliyeti belli oldu

Bafetimbi Gomis’le prensip anlaşmasına vardığı öğrenilen Galatasaray, artık Fransız yıldızın kulübü Swansea ile ödeme takvimi konusunu görüşüyor. İngilizler’in bonserviste indirime gittiği, taksit seçeneğini de kabul ettiği belirtiliyor.
Kiralık değil, bonservisiyle!

Kiralık değil, bonservisiyle!

Ajax ile bu sezon adından söz ettiren Bertrand Traore için ilk etapta kiralık teklif yapmaya hazırlanan Aslan fikrini değiştirdi. Bruma’nın Leipzig’e gitmesi halinde 21 yaşındaki oyuncu bonservisi ile beraber transfer edilmek isteniyor.
Tüm camia bunu konuşuyor: Lens bitmiş!

Tüm camia bunu konuşuyor: "Lens bitmiş!"

Önceki gün Başkan Fikret Orman, dün de teknik direktör Şenol Güneş açık açık ‘Lens’ ismini transfer cümlelerinin içinde telaffuz etti, Siyah- Beyazlılar’ı heyecan sardı.
Şenol Güneşten itiraf: Aziz Yıldırım ile görüştük

Şenol Güneş'ten itiraf: Aziz Yıldırım ile görüştük

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ikinci şampiyonluk sezonunun öyküsünü anlattı.
İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

İşler karıştı! Kim, kaç ön eleme oynayacak?

Ziraat Türkiye Kupası'nı Konyaspor'un kazanması ile Antalyaspor'un Avrupa şansı kalmazken Fenerbahçe ve Galatasaray ekstra ön eleme oynayacak.
Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Choupo-Moting özel filmle ikna edilecek!

Ersun Yanal’ın da transferi için onay verdiği Choupo-Moting’in menajerine; kulübü ve Trabzon’u anlatan tanıtım filmi gönderildi....
Son aday Samir Nasri

Son aday Samir Nasri

Valbuena’yı bitirme noktasına gelen Fenerbahçe, gözünü Manchester City’nin yıldızı Nasri’ye dikti. Sarı- Lacivertliler, Fransız oyuncuyu 1 yıllığına...
Bir gün Şampiyonlar Ligini kazanacağız

"Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağız"

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe Dergisi’nin Haziran sayısında açıklamalarda bulundu....
Süper Lig devi Jeremy Mathieuun fiyatını sordu

Süper Lig devi Jeremy Mathieu'un fiyatını sordu

Stoper arayışlarına dört bir koldan devam eden Sarı-Kırmızılılar’a son olarak Barcelona’nın tecrübeli stoperi Jeremy Mathieu’nun önerildiği, hatta...
Volkan Demirelde şok gelişme!

Volkan Demirel'de şok gelişme!

Yeni sözleşme için masaya oturan Volkan Demirel, ücret konusunda inisiyatifi yönetime bıraktı. 15 yıldır sarı-lacivertli formayı giyen...
Mehmet Demirkol: Galatasarayın hocası şampiyon olamazsa...

Mehmet Demirkol: "Galatasaray'ın hocası şampiyon olamazsa..."

Mehmet Demirkol, NTV Spor'da yayınlanan Spor Servisi programında futbol gündemini değerlendirdi....