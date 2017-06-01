Domagoj Vida ısrarı sürüyor!

Teknik direktör Şenol Güneş’in isteği doğrultusunda savunma hattına yeni bir isim kazandırmak için harekete geçen Siyah-Beyazlılar, Domagoj Vida konusunda gaza bastı.

Geçen sezonun ara döneminde de gündeme gelen ancak transferi, Dinamo Kiev’in yüksek bonservis isteği nedeniyle gerçekleşmeyen 28 yaşındaki savunmacı için yönetim, bu kez gözünü kararttı.

Başkan Fikret Orman ile transferden sorumlu yönetici Umut Güner’in, bu hafta Ukrayna’ya gidip tecrübeli isim için Dinamo Kiev’le masaya oturması bekleniyor. Beşiktaş’ın bu transferi, Denys Boyko artı 3 milyon Euro’ya tamamlamak istediği konuşuluyor.