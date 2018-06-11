Dirarın yerine Jonathan Bamba

Aykut Kocaman’ın listesinde olan Jonathan Bamba’yı Sportif Direktör Comolli de onayladı. St.Etienne’le sözleşmesi bu ay sona erecek oyuncu, F.Bahçe’de oynamaya oldukça yakın.

F.BAHÇE aradığı ofansif sağ kanadı Fransa’da buldu. Saint-Etienne forması giyen 22 yaşındaki oyuncu için nabız yoklaması yapılıyor. Bamba, takımdan ayrılması gündemde olan Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın istediği oyuncuların başında gelen isimlerdendi. Sportif Direktör Comolli’ye raporunu sunan Aykut Kocaman, Fransız oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini iletti. Damien Comolli de oyuncu hakkında hemen bilgi toplamaya koyuldu. Bamba’nın mukavelesi 19 gün sonra bitiyor.

HÜCUMDA TAM BİR JOKER GİBİ

22 yaşındaki Bamba, hücum hattının forvet, sağ ve sol kanat bölgelerinde de rahatlıkla oynayabiliyor. En verimli olduğu mevki ise sağ kanat. Fransız oyuncu, özellikle driplingleri ve hücum presiyle rakiplerinin enerjisini tüketmeyi çok iyi başarıyor. Genç yıldız bu sezon Saint-Etienne’de çıktığı 34 karşılaşmada 7 gol ve 10 asistlik bir performansla takımına büyük katkı sağladı. Jonathan Bamba, kendisini ispatlayabileceği daha büyük bir takımda oynamak istedigi için kulübüyle sözleşmesini uzatmadı.

BÜYÜK FIRSAT TRANSFERİ OLACAK

Jonathan Bamba, Fransa Milli Takımı’nın tüm alt yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giydi. U-16’dan U’20’ye kadar toplamda 22 karşılaşmaya çıkan genç yetenek, 7 de gol kaydetti. Alt yapısından yetiştiği Saint-Etienne takımında asıl yükselişini bu sene yakaladı. Bamba’nın yaşı, yeteneği ve bedelsiz olması ise F.Bahçe’nin iştahını kabartan başka bir unsur. Sportif Direktör Damien Comolli, Jonathan Bamba transferini hazırlık kampına kadar yetiştirmek için olasılıkları zorlayacak.

Akşam