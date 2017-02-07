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Fener'e satamadılar, şimdi ise...

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Fenerbahçe Galatasaray basketbol maçında taraftarlara küfürlü tezahürat yaptırdığı tespit edilen Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel hakkında soruşturma başlattı.
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Siyah-Beyazlılar’ın yeni stoperi Matej Mitrovic, Dusko Tosic’in kart cezası nedeniyle Karabükspor maçında savunmada formayı devralacak.
İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

İşte Galatasaray'ın yeni yuvası!

Başkan Dursun Özbek’in geçen hafta Ankara’ya gerçekleştirdiği kritik ziyarette Kemerburgaz konusundaki bürokratik engeller ortadan kaldırıldı.
Aatif'tan Konyaspor'a söz

Aatif'tan Konyaspor'a söz

Transfer döneminin son anına kadar Faslı yıldızı kadrosuna katmak için uğraşan, ancak başaramayan Yeşil-Beyazlılar’ın Aatif’tan, Fenerbahçe’den ayrılması durumunda görüşme önceliği aldığı öğrenildi.
Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Ronaldinho Türkiye'ye geliyor!

Barcelona'nın ve Brezilya futbolunun efsane ismi Ronaldindo, cumartesi günü İstanbul'da olacağını açıkladı.

Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

UEFA'nın, Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'le karşılaştığı Şampiyonlar Ligi maçı öncesi, karşılaşma sırasında ve sonrasında taraftarlar arasında yaşanan olaylarla ilgili kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor.

Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

Beşiktaş'ın 6-0 yenildiği karşılaşma sonrası inceleme başlatan UEFA, tribün olayları, meşale atma, merdivenlerin tıkanması ve organizasyonda yaşanan güvenlik zaafiyetleri nedeniyle Dinamo Kiev'e, taraftar olayları, çevreye verilen zarar ve sahaya meşale atılması nedeniyle de Beşiktaş'a soruşturma başlatmıştı. Daha önce konuyla ilgili kararın 2 Şubat tarihinde UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu toplantısında verileceği açıklanmıştı.

Ukrayna basınının UEFA basın sözcülüğüne dayandırdığı habere göre ise, bu toplantı 23 Şubat tarihine ertelendiği belirtildi.

Yusuf Namoğlu'ndan Thomson için bomba iddia!

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Beşiktaş'a 34 milyon euro

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Rıdvan Dilmen skandal hakem için ne dedi?

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Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

Dinamo Kiev maçı için karar zamanı!

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Yusuf Namoğlu'ndan Thomson için bomba iddia!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Yusuf Namoğlu, Dinamo Kiev-Beşiktaş maçının skandal hakemi Craig Thomson'un, İskoç olduğu için kötü not almasının mümkün olmadığını iddia etti.
Beşiktaşa 34 milyon euro

Beşiktaş'a 34 milyon euro

Beşiktaş, gruplara kaldığı için 12.7, grup performansıyla 3.5 ve havuz payı olarak 17.8 milyon Euro olmak üzere Şampiyonlar Ligi'nden toplam 34 milyon Euro elde etti.
Rıdvan Dilmen skandal hakem için ne dedi?

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Beşiktaş maçı öncesi olay iddia!

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