Dilmen: "Şenol hoca, 'Eyvah, yandık' demiştir"

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen, şunları söyledi:

"Beşiktaş için zorlu bir periyot başlıyor. O anlamda çok önemli bir deplasmandı. Şenol Hoca, maç öncesinde sahaya gitmiştir, zemini görünce, "Eyvah, yandık!" demiştir. Bu koşulda 2-0 yenip dönmek çok önemli.

Beşiktaş ligin ciddi favorisi ama enteresandır 17 hafta geçti, arzuladığımız Beşiktaş bu değil. Marcelo dışında her maç iyi oynayan pek oyuncu yok. Maç içerisinde değişkenlik gösteriyorlar."