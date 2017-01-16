Dilmen: "Şenol hoca, 'Eyvah, yandık' demiştir"
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
NTV Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Osmanlıspor - Beşiktaş karşılaşmasını değerlendirdi.
Dilmen, şunları söyledi:
"Beşiktaş için zorlu bir periyot başlıyor. O anlamda çok önemli bir deplasmandı. Şenol Hoca, maç öncesinde sahaya gitmiştir, zemini görünce, "Eyvah, yandık!" demiştir. Bu koşulda 2-0 yenip dönmek çok önemli.
Beşiktaş ligin ciddi favorisi ama enteresandır 17 hafta geçti, arzuladığımız Beşiktaş bu değil. Marcelo dışında her maç iyi oynayan pek oyuncu yok. Maç içerisinde değişkenlik gösteriyorlar."
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