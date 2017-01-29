Dilmen: Riekerinki eleştiriyoruz ama...

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:

'Gerçek bir final maçı gibi, savaşarak başlayan bir Kayseri'ye karşı, biraz sinmiş bir şekilde başladı. Varela çarpıcı etkinlikle oynuyor. Kayseri 'Son maç yenersek kümede kalıyoruz' gibiler. F.Bahçe'nin çok etkili atağı yoktu.'

'Lens kötü'

'Son 4-5 dakikalık Fenerbahçe baskısı Fenerbahçe'ye özgüven getirecek. Kayseri'nin reaksiyonu önemli burada. Fenerbahçe iyi oynamamasına rağmen ikinci yarı başında oyuncu değişikliği beklemiyorum. Lens, ilk yarıda çok kötüydü ikinci yarıda daha istekli olması gerekir.'

Dilmen, maçın ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

'Kayseri iki maçta Fener'e 7 gol attı'

"Kayseri iki maçta Fenerbahçe'ye 7 gol attı. 17 maçta 11 gol atan takım, iki maçta 7 gol attı. Kjaer ve Skrtel öne çıktıkları anda defoları ortaya çıkıyor."

'Riekerink'i eleştiriyoruz ama...'

"Kazanmam lazım diyorsun, oyun formatın aynı. Galatasaray'ın teknik direktörünü eleştiriyoruz ama en azından bu hafta stoperden dönme bir orta saha yapmadı, hücumcu bir orta saha kullandı. Manchester United maçındaki formatla bu format arasında fark yok."

'Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum'

"Bir Kayseri ve bir Varela seyrettim... Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Çok doğru bir transfer yapmışlar, iyi analiz yapmışlar. Konsantrasyonları çok yüksekti."

'Skoru korumak şampiyonluk getirmez'

"Fenerbahçe, 'Bizim kazanmamız lazım' derken öyle sert bir takıma denk geldiler ki... Fenerbahçe, geriye düştüğü maçları zor kazanıyor. Öne geçtiği maçları da genelde koruyor. Skoru korumak şampiyonluk getirmez."