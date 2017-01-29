Sow'dan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Charlie Adam bombası!

Charlie Adam bombası!

Orta saha arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Dick Advocaat'ın ısrarla istediği Stoke City oyuncusu Charlie Adam'la temasta olduğu iddia edildi.
Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fener'in gözdesi itiraf etti!

Fenerbahçe'nin orta sahaya transfer etmeyi düşündüğü isimlerden biri olan Sergei Sydorchuk'tan flaş açıklamalar geldi.
Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Cimbom Pato'yu bitiriyor!

Alexandre Pato'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor... Villareal'de beklentilerin altında kalan Brezilyalı futbolcu için Galatasaray ve Çin kulüplerinin devrede olduğu belirtildi.
Hernanes'te son dakika!

Hernanes'te son dakika!

Orta saha transferi için uzun süredir çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe yönetimi nihayet sonuca ulaştı.
Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bizzat açıkladı! Yeni rotası...

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, gündemdeki gelişmeler hakkında açıklamalar yaptı.
Yıllar sonra geri döndü!

Yıllar sonra geri döndü!

Teknik direktör Bülent Uygun, Gaziantepspor'la prensipte anlaştığını açıkladı. Kırmızı Siyahlı kulüp de resmi açıklamayı yaptı.
Tolgay transferi doğruladı

Tolgay transferi doğruladı

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Alanyaspor maçının ardından transferle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dilmen: "Riekerink'i eleştiriyoruz ama..."

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen: Riekerinki eleştiriyoruz ama...

Dilmen'in ilk yarı için değerlendirmeleri:

'Gerçek bir final maçı gibi, savaşarak başlayan bir Kayseri'ye karşı, biraz sinmiş bir şekilde başladı. Varela çarpıcı etkinlikle oynuyor. Kayseri 'Son maç yenersek kümede kalıyoruz' gibiler. F.Bahçe'nin çok etkili atağı yoktu.'

'Lens kötü'

'Son 4-5 dakikalık Fenerbahçe baskısı Fenerbahçe'ye özgüven getirecek. Kayseri'nin reaksiyonu önemli burada. Fenerbahçe iyi oynamamasına rağmen ikinci yarı başında oyuncu değişikliği beklemiyorum. Lens, ilk yarıda çok kötüydü ikinci yarıda daha istekli olması gerekir.'

Dilmen, maçın ardından şu değerlendirmeleri yaptı:

'Kayseri iki maçta Fener'e 7 gol attı'

"Kayseri iki maçta Fenerbahçe'ye 7 gol attı. 17 maçta 11 gol atan takım, iki maçta 7 gol attı. Kjaer ve Skrtel öne çıktıkları anda defoları ortaya çıkıyor."

'Riekerink'i eleştiriyoruz ama...'

"Kazanmam lazım diyorsun, oyun formatın aynı. Galatasaray'ın teknik direktörünü eleştiriyoruz ama en azından bu hafta stoperden dönme bir orta saha yapmadı, hücumcu bir orta saha kullandı. Manchester United maçındaki formatla bu format arasında fark yok."

'Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum'

"Bir Kayseri ve bir Varela seyrettim... Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Çok doğru bir transfer yapmışlar, iyi analiz yapmışlar. Konsantrasyonları çok yüksekti."

'Skoru korumak şampiyonluk getirmez'

"Fenerbahçe, 'Bizim kazanmamız lazım' derken öyle sert bir takıma denk geldiler ki... Fenerbahçe, geriye düştüğü maçları zor kazanıyor. Öne geçtiği maçları da genelde koruyor. Skoru korumak şampiyonluk getirmez."

Aziz Yıldırım'a şok eleştiri:

Aziz Yıldırım'a şok eleştiri: "Bir tek o hesap vermedi"

Robin van Persie'yi yıkan haber!

Robin van Persie'yi yıkan haber!

Fikret Orman'ın eski eşinden Volkan'a şok tweet!

Fikret Orman'ın eski eşinden Volkan'a şok tweet!


YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Aziz Yıldırıma şok eleştiri: Bir tek o hesap vermedi

Aziz Yıldırım'a şok eleştiri: "Bir tek o hesap vermedi"

Fenerbahçe kariyeri boyunca Alex de Souza'ya en yakın isim olan Samet Güzel, Kayserispor hezimeti sonrası imâlı bir tweet attı.
Robin van Persieyi yıkan haber!

Robin van Persie'yi yıkan haber!

Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı van Persie'nin dedesi vefat etti.
Fikret Ormanın eski eşinden Volkana şok tweet!

Fikret Orman'ın eski eşinden Volkan'a şok tweet!

Kayserispor-Fenerbahçe maçının son bölümlerinde hedef isimlerden biri de Fenerbahçe kalecisi Volkan Demirel'di.
Fenerbahçenin transferine Terraneo engel olmuş!

Fenerbahçe'nin transferine Terraneo engel olmuş!

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Hernanes'in transferinde "eski dost" Giuliano Terraneo ile karşı karşıya geldi.
Sowdan ayrılık kararı!

Sow'dan ayrılık kararı!

Fenerbahçeli Moussa Sow Kamerun yenilgisinin ardından, bir sonraki Afrika Uluslar Kupası'nda oynamayacağı mesajı verdi.
Advocaat: Daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var

Advocaat: "Daha kaliteli oyunculara ihtiyacımız var"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kayserispor maçını değerlendirdi.
Fenerbahçeye bir şok daha!

Fenerbahçe'ye bir şok daha!

Kayserispor - Fenerbahçe maçının 65. dakikasında sakatlanan Salih Uçan oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Poldiden F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Poldi'den F.Bahçelileri çıldırtan paylaşım!

Kayserispor-Fenerbahçe maçı sonrası Galatasaray'ın yıldızı Lukas Podolski de Fenerbahçeliler'i kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
Dilmen: Riekerinki eleştiriyoruz ama...

Dilmen: "Riekerink'i eleştiriyoruz ama..."

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.
Fenerbahçe darmadağın!

Fenerbahçe darmadağın!

Spor Toto Süper Lig'in 19. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Kayserispor deplasmanında kaybetti, şampiyonluk yarışında büyük darbe yedi.
Kupada Beşiktaş-F.Bahçe derbisi hangi tarihte?

Kupada Beşiktaş-F.Bahçe derbisi hangi tarihte?

Türkiye Kupası'ndan son 16 tur eşleşmeleri belli oldu. Karşılaşmalar 4-5 Şubat tarihlerinde oynanacak....
FBTVde Van der Wiele şok yorum!

FBTV'de Van der Wiel'e şok yorum!

Gazeteci Alaattin Metin, FB TV'de yaptığı açıklamada, "Van der Wiel çok kaliteli fakat burada kafayı yemiş." diyerek...
Fenerbahçeye Hernanes müjdesi!

Fenerbahçe'ye Hernanes müjdesi!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hernanes ile Genoa da ilgileniyordu ancak İtalyan ekibi bu transferden vazgeçti. Brezilyalı...
Fenerbahçe Rusyadan galibiyetle döndü!

Fenerbahçe Rusya'dan galibiyetle döndü!

Fenerbahçe Euroleague'in 19. hafta maçında Rus ekibi UNICS Kazan ile deplasmanda karşılaştı. Kritik mücadeleyi Sarı Lacivertli temsilcimiz...
Fenerbahçenin idmanında sürpriz isim

Fenerbahçe'nin idmanında sürpriz isim

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Amed Sportif Faaliyetler ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde...
Konyaspor Aatifı bekliyor!

Konyaspor Aatif'ı bekliyor!

Atiker Konyaspor, 10 numara pozisyonu için Aatif Chahechouhe'u bekliyor....