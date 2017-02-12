Dilmen isyan etti: "Nerden gördün o penaltıyı"

Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, Bursaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Dilmen ilk yarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Bursa Türkiye'nin en ateşli taraftarına sahip bir takım. Bu ligde de anasının ak sütü gibi şampiyon olmuş bir kulüp ama hiç mi ders almadın geçen haftaki Beşiktaş maçından? O gerginlik kimin aleyhine oldu. Bursa aşırı konsantre olmuş durumda. Zararını çekebilir.

Bir teknik direktör ve bir futbol takımı... İspanya'da matador gibi, boğa gibi saldırmazsın. Böyle bir şey olamaz. Ancak böyle intihar edersin, ancak böyle rakibine avantaj sağlarsın.

Frikik oldu. Kaleci çakmakları temizliyor ya... Bu maçı yönetmek çok zor. Aferin çocuğa. Bir genç oyuncu niye havada uçar gider abi ya? Niye bir takım bu kadar gerilir? Mutlu Topçu'nun dün röportajını okuyorum... "Allah" dedim, savaş mı çıktı nedir? Dünyanın sonu değil ya... Fenerbahçe yense ne olur? Bu normal bir müsabaka değil. İkinci yarı inşallah Bursaspor başkanı müdahale eder. Maçın sonucu gerçekten beni enterese etmiyor. Sağlıklı bitsin yeter. Bursaspor'un mutlak süratle sakinleşmesi lazım. Ne oldu bu hafta, bir şey mi oldu Fenerbahçe ile Bursaspor arasında? Maç başlamadı, çakmak ve su yağmuru... Ne gerek var bunlara?"

Dilmen, karşılaşmanın ardından ise şu yorumlarda bulundu:

"Maçı izlemeyenler her şey doğal akışında gitti sanar. Üniversitede profesöre ne derler; hoca. Teknik direktöre? Hoca. hakeme? Hoca. 2 hoca F.Bahçe'nin puanını aldı. Dick Advocaat ve hakem Fenerbahçe'nin 2 puanını aldı. Federasyonu da zor durumda bırakıyorlar. Hata ile bazı şeyleri ayırmak lazım. Nereden gördün sen oradan penaltıyı? Hakemin Faty'yi kesin atması lazım, bir tane attın diye atmayacak mısın? Bir de görmediği pozisyondan penaltı. Bence görmedi pozisyonu, görmeden penaltı verdi."