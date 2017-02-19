Dilmen: "Geberik 10 numara bulamadılar"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

Fenerbahçe'nin şansı kalmadı

Fenerbahçe baya çaba sarfetti şampiyonluktan kopabilmek için. Kadrosu şampiyonluğa yetmeyebilir ama 14. haftada bu hale düşemez. Bana göre Fenerbahçe'nin şansı kalmadı. Artık fenerbahçe'nin rakibi Beşiktaş değil, Antalya. Bundan 1 ay önce Van der Wiel, Salih ve Stoch, gözden çıkarılmıştı.

Akşama puan farkı 10 olacak

Seyirci sayısı, antrenörün bu maçtan çok, perşembe günü oynanaycak UEFA maçını düşünmesi ve Advocaat'ın ligi kafasında bitirmesi bu sonucu doğurdu. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanır, iyi futbolcuları da doğru oynatmak gerekir. Başkannından oyuncusuna kadar sorumlu bu camia. Bir geberik on numara bulamadılar. Akşam 10 puanlık fark yemiş olacak Fenerbahçe Beşiktaş'tan. Bu, yavaş yavaş geçen seneki Galatasaray'ın durumuna dönecek.

Gelecek sene de favorim Beşiktaş

Seyirci maça neden gider? Mutluluk için. Böyle bir takımı kim niye izlemeye gelsin. Bugün maça gidenler 2.5 saat kaybetti. Bu kadro 37 puanlık bir kadro değil. Beşiktaş'tan daha iyi bir kadrosu yok. Beşiktaşlı futbolcular 1 koşacaksa artık 2 koşacak. Fırsatı kullanmak isteyecekler. Beşiktaş, 1. haftada da favoriydi, şimdi de favori, gelecek sene de benim favorim.