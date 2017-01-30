Dilmen: "Büyük takım böyle oynar"

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Konyaspor karşılaşmasının ardından 19. haftada oynanan Süper Lig maçlarını ve takımların performansını değerlendirdi.

Usta yorumcunun maçın ardından yaptığı yorumlar ise şöyle:

"Beşiktaş'ı ikinci yarıda çok beğendim. Büyük takım böyle oynar. Hücum devamlılığı müthişti. Rakip bıraktı maçı. Türkiye'nin en zor gol yiyen takımlarından birine karşı 5 gol atan takımı alkışlamak lazım. Bize düşen tek şey Beşiktaş'ı alkışlamak...Şenol Güneş hak ettiği övgüyü almıyor. Beşiktaş taraftarlarının Şenol Güneş tezahüratları geç kalmış tezahüratlardır"

Fenerbahçe'yi de değerlendiren Dilmen, biribirnden çarpıcı yorumlarda bulunurken Advocaat'ı da sert bir dile eleştirdi.

Ünlü yorumcunun açıklamaları;

"Fenerbahçe'nin rakibi artık Beşiktaş, Galatasaray değil Advocaat'tır. Advocaat Fenerbahçe'yi çok sıradanlaştırmıştır. Advocaat'ın Den Haag'ın teknik direktörü olmadığını anlaması lazım. Bu takım son 15 yılda ilk 2'nin dışında bir kez kaldı. Fenerbahçe, Advocaat'ın söylediği kadar kötü takım değil. Yönetim de bu kadar nasıl bu tahammül ediyor anlamıyorum. Tosic'in pozisyonu penaltı ve sarı kart. Dizinden eline geliyor. Konyaspor'un penaltısı verilmemiş. Beşiktaş'ın 2. golünden önce faul var. "