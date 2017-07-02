Diego Rolan için seferberlik ilan edildi

Fenerbahçeli yöneticilerin, Diego Rolan için Fransa’ya çıkarma yapması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, Uruguaylı forvetin transferini bitirmek adına Bordeaux ile kıyasıya bir pazarlığa girişecek.

Aykut Kocaman, önceki gün düzenlenen imza töreninde transferdeki yeni hedeflerini açıklamıştı: “Şu an itibariyle merkez forvete bir takviye yapmak durumundayız. Nokta atışı yapacağımız yer merkez forvet olacak...” Yönetim, Kocaman’ın en kısa sürede bitmesini istediği golcü takviyesi için Fransa’ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor.

Fener’in eli güçlü!

İdari menacer Hasan Çetinkaya ile birlikte yöneticiler Önder Fırat ve Ali Yıldırım’ın; Rolan’ın kulübü Bordeaux ile pazarlıkları başlatmak için önümüzdeki günlerde Fransa’ya gitmeleri bekleniyor. Lacivert- Beyazlı kulüp ile, Uruguaylı golcünün transferi için kıran kırana bir pazarlık yaşanacak. Bordeaux, oyuncuyu 10 milyon Euro’nun üzerinde bir bedelle satmak istiyor. Ancak Rolan’ın 1 yılı kalan sözleşmesini uzatmaya yanaşmaması, Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

Lugano da devrede

Fenerbahçe, Diego Rolan’ı ikna etmek için de eski yıldızlarından Diego Lugano’dan yardım alacak. Tecrübeli savunmacı, vatandaşına Sarı-Lacivertliler’i anlatarak, Kanarya’ya imza atması yönünde tavsiyelerde bulunacak. Yönetim, 24 yaşındaki golcüyle önden anlaşma sağlayarak, Bordeaux ile yapılan pazarlıklarda avantaj elde etmeyi hedefliyor.