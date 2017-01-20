Diego Ribas geri döndü!
Fenerbahçe'den sezon başında ayrılarak Flamengo'ya transfer olan Diego Ribas, uzun bir aranın ardından Brezilya Milli Takımı'na seçildi.
Sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'ya imza atan Diego Ribas, tekrar Brezilya Milli Takımı'na seçildi.
Brezilya Milli Takımı'nın Tite lakaplı teknik direktörlü Adenor Leonardo Bacchi, Kolombiya ile oynayacakları yardım maçının kadrosunu açıkladı.
Robinho da kadroda
Kadronun tamamını Brezilya Ligi takımlarından seçen Tite, Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego Ribas'a kadroda yer verirken, Robinho'yu da uzun bir aranın ardından tekrar kadroya dahil etti.
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