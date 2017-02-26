Diego Ribas durdurulamıyor!

Galatasaray'ın eski oyuncusu Hamit Altıntop, Alman basınına konuştu. Hamit, Galatasaray'da kendisine inanmadığını bu yüzden oynamak istemediğini söyledi....

Fenerbahçe karşısında 1-0'lık galibiyetle tur için küçük de olsa bir avantaj elde eden Krasnodar'da teknik direktör Igor...