Diego Ribas durdurulamıyor!
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratan ancak Brezilya'da Flamengo'da eski günlerini hatırlatan Diego Ribas gollerine devam ediyor. Diego takımının Vasco da Gama'yı 1-0 yendiği maçta takımına galibiyeti getiren golü penaltıdan attı.
Diego Ribas penaltıdan golü attı, Flamengo galibiyete uzandı. Fenerbahçe'de oynadığı dönemde istenmeyen adam haline gelen ve Brezilya'ya transfer olan Diego Ribas gollerine devam ediyor.
Flamengo formasıyla bugüne kadar 22 maçta 8 gol atmayı başaran Diego, Vasco de Gama maçına 11'de başladı. Ev sahibi takımın 1-0 kazandığı maçın tek golü 44. dakikada penaltıdan Diego'dan geldi.
Hatırlanacağı üzere Diego Flamengo'daki performansı ile yeniden Brezilya Milli Takımı'na seçilmişti.
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