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Diego Ribas coştu!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego, Flamengo formasıyla gollerine devam ediyor.

Diego Ribas coştu!

Brezilya Serie A mücadelesinde Flamengo ile Santos karşı karşıya geldi.

Flamengo'nun ev sahipliği yaptığı karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Guerrero attığı golle takımı Flamengo'yu 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının büyük bir bölümünde gol sesi çıkmadı. Son 5 dakikaya girildiğinde Fenerbahçe'nin eski yıldızı Diego sahne aldı. Yıldız futbolcu, 85. dakikada Santos ağlarını sarsarak farkı 2'ye çıkardı ve 90 dakikanın skorunu belirledi.

Flamengo, Diego'nun da gol attığı maçta evinde Santos'u 2-0 mağlup etti.

21 maçta 8 gol ve 3 asist

Öte yandan Diego, şimdiye kadar Flamengo forması ile 21 karşılaşmaya çıktı. Brezilyalı oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol attı ve 3 asist yaptı.

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