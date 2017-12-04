Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. 37 yaşındaki oyuncu, son olarak takımı Sau Paulo'nun sahasında Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

Fenerbahçe ile 188 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 5 de asist yapan Uruguaylı oyuncuya, maç sonunda taraftarlar ve takım arkadaşları sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano'nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.