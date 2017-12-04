"F.Bahçe böyle oynarsa..."

"F.Bahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Taffarel gitti, Muslera bitti

Taffarel gitti, Muslera bitti

Beşiktaş karşısında yediği hatalı gol ile tepki çeken Muslera’da kaleci antrenörü Taffarel’in gidişi sonrası yaşanan düşüş rakamlara da yansıdı. Uruguaylı bu dönemde neredeyse her üç şutun birine gol izni veriyor.
Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Fener'e gol attı, hayali gerçek oldu

Kasımpaşa'nın Ganalı yıldızı Bernard Mensah, Fenerbahçe maçından üç gün önce yaptığı açıklamada 'Fenerbahçe'ye gol atmak benim hayalim' demişti. Mensah, dün akşam bunu başarırken, takımının 2. golüne de katkı yaptı.
F.Bahçe öncesi üst üste kötü haber

F.Bahçe öncesi üst üste kötü haber

Fenerbahçe maçı öncesi Bursaspor'da sakat oyuncular için seferberlik başlatıldı.
Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

Bu kez Galatasaray'a yazmadılar

BARCELONA'da bu sezon hiç bir maçta ilk 18'e giremeyen Arda Turan'ın, Ocak ayında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Lucas Lima transferi aralık ayında...

Lucas Lima transferi aralık ayında...

Fenerbahçe'nin ara transferde orta sahaya çare olarak düşündüğü Santoslu Lucas Lima'da tek rakibinin Palmerias olduğu bildirildi.
Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sosa'nın paylaşımına öfke kustular

Sivasspor deplasmanından 3 puanla dönen Trabzonspor'da taraftarlar Jose Sosa'ya büyük tepki gösterdi.
Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Beşiktaş ve G.Saray'dan bu 2 ismi istiyor

Süper Lig'de bu hafta Akhisarspor'u 2-0'la geçen Göztepe, Yasin Öztekin ve Mustafa Pektemek'in peşine düştü.

Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. 37 yaşındaki oyuncu, son olarak takımı Sau Paulo'nun sahasında Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.

Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe ile 188 resmi maça çıkan ve bu karşılaşmalarda 28 gol atıp 5 de asist yapan Uruguaylı oyuncuya, maç sonunda taraftarlar ve takım arkadaşları sevgi gösterilerinde bulundu.

Futbolculuk kariyerinde agresif oyun tarzıyla dikkat çeken Lugano'nun veda sırasında duygusal anlar yaşadı.

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Tuncay Şanlı:

Tuncay Şanlı: "Fenerbahçe böyle oynarsa..."

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor


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Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

Tesisleri terk etti, Süper Lig devine geliyor

İtalyan Corriere dello Sport Gazetesi, Fenerbahçe'nin Galatasaray'la birlikte Milan'lı Hakan Çalhanoğlu'na talip olduğunu yazmıştı. Sarı-lacivertlilerin teklifinin detayları ortaya çıktı.
Diego Lugano futbolu bıraktı

Diego Lugano futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Diego Lugano, profesyonel futbol kariyerine nokta koydu. 37 yaşındaki oyuncu, son olarak takımı Sau Paulo'nun sahasında Bahia ile 1-1 berabere kaldığı maçta forma giydi.
Tuncay Şanlı: Fenerbahçe böyle oynarsa...

Tuncay Şanlı: "Fenerbahçe böyle oynarsa..."

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından biri olan Tuncay Şanlı, Sarı Lacivertliler'in Kasımpaşa'ya karşı aldığı 4-2'lik galibiyeti değerlendirdi.
Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

Beşiktaş ve Fenerbahçe onun için kapışıyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in Fransız forveti Olivier Giroud'nun Ocak ayında takımdan ayrılacağı iddia ediliyor.
Aykut Kocaman maç sonrası isyan etti

Aykut Kocaman maç sonrası isyan etti

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Kasımpaşa maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeden Paşaya 4 gollü bozgun!

Fenerbahçe'den Paşa'ya 4 gollü bozgun!

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe Kadıköy'de zirve yarışı açısından oldukça kritik bir mücadeleye çıktı. Ligin diri ekiplerinden Kasımpaşa ile karşılaşan Sarı Lacivertliler taraftarlarının da yoğun desteğini alarak mücadeleden 4-2'lik galibiyet ile a
VAR sistemi olsaydı Galatasarayı yenmiştik

"VAR sistemi olsaydı Galatasaray'ı yenmiştik"

Fenerbahçe’nin golcüsü Vincent Janssen, Süper Lig’in kariyerine çok şey katacağını söyledi. Hollandalı futbolcu Galatasaray maçında Video Hakem Teknolojisi (VAR) olsaydı maçı kazanmış olacaklarını söyledi.
Aykut Kocaman onu sildi!

Aykut Kocaman onu sildi!

Fenerbahçe'de sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Hollandalı yıldız Van Persie'nin sakatlığının olmadığı ancak Kocaman'ın onu artık sildiği öğrenildi.
Lucas Lima imzayı attı

Lucas Lima imzayı attı

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Mehmet Ekici'den şok haber!

Sezon başından bu yana iki defa sakatlık geçiren Mehmet Ekici, Adana Demirspor maçında yeniden sakatlandı.
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Sow umutla bekliyor

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Derbi kapalı gişe! Koreografi...

Uzun bir aradan sonra dev derbi 50 bin kişiye ev sahipliği yapacak. Galatasaray taraftarı ayrıca 3 boyutlu...
Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Derbi öncesi son toplantısını yaptı

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, oyuncularıyla derbi öncesinde son bir toplantı yaptı....
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Sezonun düğümünü çözecek maçı açıkladı

Aykut Kocaman, sezon başında acılı bir süreç yaşadıklarını söyleyerek, “Bu süreçte ağır eleştiriler aldık. Yaşananlardan ders çıkardık....
Eljifin lisansı çıkartıldı! Ocak ayından itibaren...

Eljif'in lisansı çıkartıldı! Ocak ayından itibaren...

Fenerbahçe'ye 18 yaşına giren genç oyuncu Elif Elmas'ın lisansı çıkardı. Makedon futbolcu ocak ayından itibaren sarı-lacivertli formayı...
Ozan Tufanın sırrı ortaya çıktı

Ozan Tufan'ın sırrı ortaya çıktı

Milli futbolcu, özel antrenör ile çalıştı, diyet programları ile ideal kilosuna ulaştı. Kocaman, Ozan’ı 8 numara pozisyonuna...