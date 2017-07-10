Diego Costada son dakika! Beşiktaş görüştü...

Forvet transferi için yoğun çalışamalarda bulunan Beşiktaş yönetimi, Chelsea'de forma giyen Diego Costa için temaslarını sıklaştırmıştı. İtalyan gazeteci Palmeri, Diego Costa transferi konusunda net bilgiler verdi.

Aboubakar'ın takımdan ayrılması, Demba Ba'nın sakatlığı nedeniyle forvet bölgesinde transfere ihtiyaç duyan Beşiktaş, gözünü Chelsea'nin dünyaca ünlü yıldızı Diego Costa'ya dikmişti.

Chelsea menajeri Antonio Conte ile anlaşamayan Diego Costa takımdan ayrılmak istemiş ve eski takımı Atletico Madrid de talip olmuştu. Ancak Atletico'nun almış olduğu transfer yasağı, İspanyol kulübün elini kolunu bağladı.

Beşiktaş Atletico Madrid ile görüştü

Bu noktada devereye giren Beşiktaş, İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri'ye göre Atletico Madrid'e Diego Costa için, transfer yasağının süresi dolana kadar yani 6 aylık kiralama konusunda temaslara başladı.

Chelsea'nin kampına katılmadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de bugün yapmış olduğu basın toplantısında Diego Costa transferi için olumlu düşündüğünü belirterek transferine onay vermişti.

Bu arada Diego Costa, Chelsea'nin yeni sezon için başlayan kampına katılmadı.