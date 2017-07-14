Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Sırp başkan, Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı

Kızılyıldız Kulübü Başkanı Nebojsa Covic, Sırp basketbolcu Marko Guduric'in Fenerbahçe Doğuş ile anlaştığını açıkladı.
2 transfer birden açıklandı!

2 transfer birden açıklandı!

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray Odeabank, Amerikalı şutör guard Dwight Hardy ve Amerikalı uzun forvet Richard Hendrix ile birer yıllık sözleşme imzaladı.
40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

40 milyon Euro'ya ezeli rakibe gitti

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Milan, ezeli rakibi Juventus'tan Leonardo Bonucci'yi resmen kadrosuna kattı.
Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Kocaman'ın gözdesi elden kaçtı

Atiker Konyaspor, Jagos Vukovic'in Olympiakos'a transfer olduğunu duyurdu.
Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Sevilla'nın transferi Galatasaray'ı daha çok sevindirdi

Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği Lille'in sağ beki Sebastien Corchia, Sevilla'ya transfer oldu.
Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Mariano, Feghouli derken 2 yıldız daha geliyor!

Galatasaray’da Mariano ve Feghouli’nin de bitmesinin ardından geriye sadece ön libero takviyesi kaldı. Tudor; Lemina, Imbula ve Vainqueur üçlüsünden 2’sini kadrosunda görmek istiyor.
Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Büyük müjde! Cavanda'ya talip var

Sivasspor, Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Cavana için harekete geçti.
Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Kjaer için Fenerbahçe'ye resmi teklif yapıldı

Uzun süredir Simon Kjaer’in peşini bırakmayan Milan, Fenerbahçe’ye 12 milyon Euro’luk resmi teklifini yaptı. Sarı- Lacivertliler ise satmaya sıcak baktığı Danimarkalı stoperi için 15 milyon euro talep etti.

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Diego Costada son dakika!

Yeni sezon öncesinde hücum hattını dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, bu doğrultuda Chelsea’yle yol ayrımında bulunan Diego Costa’yı gözüne kestirmişti.

Maviler’le köprüleri atan ve eski kulübü Atletico Madrid’e dönmek için geri sayımda bulunan Brezilyalı asıllı İspanyol futbolcuyu, La Liga devinin 6 aylık transfer cezası döneminde renklerine bağlamayı planlayan yönetim, beklemeye geçti. Pepe’nin de menajerliğini yapan Costa’nın temsilcisi Jorge Mendes’le ‘aktarmalı transfer’ için anlaşan Siyah- Beyazlılar, Chelsea ve Atletico Madrid’in arasındaki transfer pazarlıklarının tamamlanmasını merakla bekliyor. Tarafların, hafta sonunda bir araya gelip görüşmelere noktayı koyması bekleniyor.

Taraftarlardan baskıya devam

Yıldız futbolcunun Instagram hesabındaki son paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlardan mesaj yağmaya devam ediyor. Tecrübeli ismin son fotoğrafına tam 3 milyon 700 bin ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajı bırakan Siyah- Beyazlı futbolseverler de Costa’ya Beşiktaş’a gelmesi konusunda prese devam ediyor.

Beşiktaş Gignac için 4 milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş Gignac için 4 milyon euro ödemeye hazır

2 yıldızdan biri Kartal oluyor!

2 yıldızdan biri Kartal oluyor!

Marcelo'nun boşluğu onunla dolacak!

Marcelo'nun boşluğu onunla dolacak!


 

Fanatik

YORUMLAR

İlk yorumu siz yapın!


güncel
Beşiktaş Gignac için 4 milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş Gignac için 4 milyon euro ödemeye hazır

Beşiktaş'ın Gignac ısrarı sürüyor. Tigres ile görüşmeleri yoğunlaştıran siyah-beyazlı yönetim, Fransız golcüyü kısa süre içinde kadrosuna katmayı planlıyor.
Diego Costada son dakika!

Diego Costa'da son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

2 yıldızdan biri Kartal oluyor!

2 yıldızdan biri Kartal oluyor!

Siyah-beyazlılar, İtalyan ekibinin 24 yaşındaki Khouma Babacar’ı bonservisiyle birlikte vermek istemesi üzerine Lille’de top koşturan Eder’i gündemine aldı.
Marcelonun boşluğu onunla dolacak!

Marcelo'nun boşluğu onunla dolacak!

Savunma hattında uzun süredir yaşadığı sorunu, 10 yıllık Real Madrid kariyerine nokta koyan Pepe’yi transfer edip çözen Kara Kartal’ın hesapları yine bozuldu.
Beşiktaş Khouma Babacar ile anlaşmaya vardı

Beşiktaş Khouma Babacar ile anlaşmaya vardı

Marcelo’nun Lyon’a satılmasıyla gerekli olan maddi kaynağa ulaşan Beşiktaş’ın Başkanı Fikret Orman ve Asbaşkanı Umut Güner, Floransa’ya giderek Çizme ekibiyle el sıkıştı. Babacar’ın kısa süre içinde imza atabileceği aktarıldı.
Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Beşiktaş bir transferi daha bitirdi!

Transferde sessizliğini koruyan Beşiktaş Gaziantapsor'dan Orkan Çınar'ı renklerine bağladı. 4 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro kazanacak.
Beşiktaş transferi KAPa bildirdi!

Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!

Beşiktaş, Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar, transferi KAP'a bildirdi. Brezilyalı stoper, sağlık kontrolü için Lyon'a gitti.
Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

Marcelo gitti, yerine 3 aday belirlendi

Pepe'yi kadrosuna katan ancak Marcelo'yu da Lyon'a gönderen Beşiktaş'ta stoper arayışları hız kazandı. İlk etapta 3 isim ön plana çıkıyor: Vida, Badstuber ve Kolarov.
4 koldan golcü taarruzu!

4 koldan golcü taarruzu!

Marcelo için Lyon ile 8.5 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varan Beşiktaş, gözünü forvet transferine çevirdi. Siyah Beyazlılar’ın listesindeki ilk isim Andre Pierre Gignac.
Tamer Tuna Beşiktaştan o ismi istiyor

Tamer Tuna Beşiktaş'tan o ismi istiyor

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Tolga Zengin’i düşünüyor. Teknik direktör Tamer Tuna, Beşiktaş’tan öğrencisine bizzat teklifte bulunacak.
Benitezden Beşiktaşı yıkan hamle

Benitez'den Beşiktaş'ı yıkan hamle

Rennes’in bonservisine 10 milyon euro önerdiği Vincent Aboubakar, için Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United 12 milyon euroyu...
Lyon Beşiktaşı ters köşeye yatırdı

Lyon Beşiktaş'ı ters köşeye yatırdı

Fransa basınında çıkan haberlere göre Lyon, Eliquim Mangala'yı kiralamak için takımı Manchester City ile anlaştı....
Quaresmanın golü Portekize yetmedi

Quaresma'nın golü Portekiz'e yetmedi

FİFA Konfederasyon Kupası heyecanı Portekiz ile Meksika karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sona ererken Beşiktaş'ın yıldız...
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı seyircisiz mi oynanacak?

Beşiktaş Sompo Japan, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı 2 maç seyircisiz oynama ve 50 bin TL para...
Beşiktaş Marceloyu takibi bıraktı!

Beşiktaş Marcelo'yu takibi bıraktı!

Beşiktaş, sosyal medya hesabı İnstagram'dan Brezilyalı stoper Marcelo Guedes'i takip etmeyi bıraktı....
Aboubakara sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Aboubakar'a sürpriz çağrı! Beşiktaş şok oldu!

Beşiktaş'la anlaşmaya yanaşmayan Porto kulübü, 1 yıl sözleşmesi kalan genç golcüye sürpriz bir çağrı yaptı....