Diego Costada son dakika!

Yıldız golcünün transferi konusunda Chelsea ve Atletico Madrid arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Yeni sezon öncesinde hücum hattını dünyaca ünlü bir forvetle güçlendirmek için düğmeye basan Beşiktaş, bu doğrultuda Chelsea’yle yol ayrımında bulunan Diego Costa’yı gözüne kestirmişti.

Maviler’le köprüleri atan ve eski kulübü Atletico Madrid’e dönmek için geri sayımda bulunan Brezilyalı asıllı İspanyol futbolcuyu, La Liga devinin 6 aylık transfer cezası döneminde renklerine bağlamayı planlayan yönetim, beklemeye geçti. Pepe’nin de menajerliğini yapan Costa’nın temsilcisi Jorge Mendes’le ‘aktarmalı transfer’ için anlaşan Siyah- Beyazlılar, Chelsea ve Atletico Madrid’in arasındaki transfer pazarlıklarının tamamlanmasını merakla bekliyor. Tarafların, hafta sonunda bir araya gelip görüşmelere noktayı koyması bekleniyor.

Taraftarlardan baskıya devam

Yıldız futbolcunun Instagram hesabındaki son paylaşımına Beşiktaşlı taraftarlardan mesaj yağmaya devam ediyor. Tecrübeli ismin son fotoğrafına tam 3 milyon 700 bin ‘Come to Beşiktaş’ (Beşiktaş’a gel) mesajı bırakan Siyah- Beyazlı futbolseverler de Costa’ya Beşiktaş’a gelmesi konusunda prese devam ediyor.

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