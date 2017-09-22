Diego Costa transferi resmen açıklandı
Atletico Madrid, İspanyol golcü Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen duyurdu.
İspanya La Liga takımı Atletico Madrid, eski futbolcusu Diego Costa'yı Chelsea'den transfer ettiğini resmen açıkladı.
Brezilya asıllı İspanyol golcü, sezonun ikinci yarısından itibaren Madrid ekibinde forma giyecek.
Kulübün açıklamasında bonservis bedeli belirtilmezken, transferin bonuslarla birlikte yaklaşık 60 milyon Euro'ya bittiği belirtildi.
İngiliz devinde teknik patron Antonio Conte'nin kadrosunda düşünmediği 28 yaşındaki Costa, sezon bittikten sonra Londra'ya dönmemişti.
Brezilya'da tek başına çalışmalarını sürdüren tecrübeli forvet ile yaz transfer döneminde Beşiktaş ve Fenerbahçe de ilgilenmişti.
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