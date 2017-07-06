Diego Costa için ilk teklif bu hafta yapılacak

Chelsea'den ayrılması beklenen ve Beşiktaş'la da adı anılan Diego Costa için Atletico Madrid'in Londra ekibine bu hafta teklif yapması bekleniyor.

Beşiktaş'la da adı anılan Diego Costa için İspanyol devi Atletico Madrid'in de ciddi girişimlerinin olduğu belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, transfer yasağı bulunan ve kadrosuna kattığı oyuncuları ocak ayına kadar oynatamayacak olan Atletico Madrid, tüm bu engellere rağmen Chelsea'ye bu hafta bir Diego Costa teklifi daha yapacak.

Atletico alıp, Çin'e kiralayacak!

Geçtiğimiz ocak ayında Çin kulübü Tianjin Quanjian'ın 85 milyon euro bonservis bedeli önerdiği Chelsea bu teklifi reddetmişti. Atletico Madrid'in transfer planında ise yine Çin var. İspanyol ekibi, transfer gerçekleşirse ocak ayına kadar oynatamayacağı 28 yaşındaki oyuncuyu Çin'e kiralayacak. Çin'deki sezon biter bitmez de Costa, maç eksiği olmadan Atletico'ya dönecek.

Çin'deki ara transfer dönemi ise 14 Temmuz'da sona eriyor. Yani bu tarihe kadar Atletico tüm işlemlerini bitirmek zorunda.

Conte istemiyor

Costa geçen sezon Chelsea'nin en çok gol atan oyuncusu olmasına rağmen menajer Antonio Conte tarafından takım planlarında olmadığı yönünde bilgilendirilmişti.

Atletico'nun Costa için Chelsea'ye ne kadarlık bir teklif yapacağı konusunda ise bilgi verilmedi.