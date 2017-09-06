Diego Costa Beşiktaşa transfer olabilir!

Atletico Madrid'e transfer olamayan İngiltere'ye de dönmeyen Diego Costa'nın Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi.

OKDiario gazetesinin direktörü İspanyol gazeteci Eduardo Inda, Türkiye'de transferin halen bitmediğini ve Diego Costa transferi için Beşiktaş'ın Chelsea'yle görüştüğünü iddia etti.

Inda, Costa'nın Beşiktaş'ta transferinin mümkün olabileceğinin altını çizerek 'Ocak ayına kadar Brezilya asıllı futbolcu Türkiye'de oynayabilir' dedi.

Deportivo La Coruna'nın Ocak ayına kadar oyuncuyu kiralamak istediğini ancak hem Chelsea'nin hem de oyuncunun bunu reddettiğini söyleyen Inda, oyuncunun kararının önemli olacağını söyledi.

Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Costa, teknik direktör Antonio Conte'yle sorun yaşadığı için takımdan gitmek istemişti.

CNNTurk