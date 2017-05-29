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Dick Advocaat giderayak bombayı patlattı!

Fenerbahçe yönetimine bir rapor sunan Advocaat; “Soyunma odasında havayı bozan, arkadaşlarını olumsuz etkileyen, kişilik problemi olan isimlerin gönderilmesi, yapılacak transferlerden önemli” dedi.

Dick Advocaat giderayak bombayı patlattı!

Trabzonspor maçı sonrası yaptığı basın toplantısında, "Bu kadro ile daha fazla ne bekliyordunuz ki?" diyerek futbolcularını yerden yere vuran Fenerbahçe Teknik Direktörü Advocaat'ın, yönetime de benzer bir rapor verdiği öğrenildi. Bazı oyuncuların futbol yetenekleri kadar, karakter problemleri de olduğuna vurgu yapan Hollandalı hoca, "Bu tip isimlerin takımdan uzaklaştırılması en az yapılacak transferler kadar önemli. Çünkü bu oyuncular, kendileri takıma katkı sağlamadığı gibi takım arkadaşlarını da olumsuz etkiliyorlar" dedi.

GENÇ OYUNCULARA MENTÖR TUTUN

Advocaat transfer için şu tavsiyelerde bulundu: "Problemli oyuncuları Fenerbahçe'den uzaklaştırmadığınız takdirde, transfer dahi yapsanız, gelecek sezon benzeri hüsranları yaşayabilirsiniz. Başarı iyi futbolcularla gelir." Tecrübeli hocanın şikayet ettiği isimlerin başında Emenike ve Wiel'in geldiği, genç oyuncular Salih ve Ozan içinse, "Bu oyunculara mentör görevlendirin" önerisinde bulunduğu öğrenildi.

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

Babel'den Dick Advocaat'a sitem!

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Sabah

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Dick Advocaat giderayak bombayı patlattı!

Dick Advocaat giderayak bombayı patlattı!

Fenerbahçe yönetimine bir rapor sunan Advocaat; “Soyunma odasında havayı bozan, arkadaşlarını olumsuz etkileyen, kişilik problemi olan isimlerin gönderilmesi, yapılacak transferlerden önemli” dedi.
Babelden Dick Advocaata sitem!

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