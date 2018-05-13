Dick Advocaat geri dönüyor

Mancini ile yollarını ayıran Zenit’te adım adım Advocaat ismi öne çıkıyor. Fenerbahçe’nin eski hocası için geri dönüş haberleri dikkat çekiyor.

İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörlüğüne geçen Roberto Mancini, Zenit ile yollarını resmen ayırıyor. İtayan teknik adam Zenit ile SKA Khabarovsk ile arasındaki maç sonu görevini bırakacak. Rus kulübü Zenit ise teknik direktör arayışlarını hızlandırdı.

Hollanda basınında yer alan haberlerde, Zenit’in düşündüğü ilk ismin Fenerbahçe’nin eski hocası Dick Advocaat olduğu ifade edildi. Şu anda Hollanda’da Sparta Rotterdam’da görev alan ve takımının ligde kalması için play-off maçları oynayan Advocaat’ın durumu belirsizliğini koruyor.

Daha önce Zenit ile 2006-2009 arası başarılı yıllar geçiren, 2008’de de UEFA Kupası’nı kazanan 71 yaşındaki çalıştırıcı da Rusya’ya dönmeyi hedefliyor.

Sparta Rotterdam’ın durumuna göre Zenit kararını verecek Advocaat’ın dışında diğer alternatiflerin Sinisa Mihajlovic ve Sergej Semak olacağı dile getirildi.

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