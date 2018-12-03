Diagne: "Buradan 1 puanla ayrılmak kötü değil"

Kasımpaşa'nın Senegalli yıldızı Diagne, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Attığı 2 gol ile maça damga vuran Diagne, ''Maçı kazanacak şansları da elde ettik ama buradan 1 puanla ayrılmak da kötü bir sonuç değil." diye konuştu.

Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçında ligin flaş takımı Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Nefesleri kesen ve dört gole sahne olan zorlu mücadelede ise Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yla 2-2 berabere kaldı.

Mbaye Diagne, bir tane de penaltı kaçırdığı Fenerbahçe maçında 2 güzel gole imza atıp ligdeki gol sayısını 16'ya yükseltti ve maçın yıldızı oldu.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Diagne alınan 1 puandan memnun olduğunu belirtti ve "Takım olarak her şeyimizi verdik, iyi mücadele ettik. Maçı kazanacak şansları da elde ettik ama buradan 1 puanla ayrılmak da kötü bir sonuç değil." diye konuştu.

Gollerine devam etmek istediğini belirten Diagne, "Süper Lig'de en çok gol atan oyuncu olmaktan çok mutluyum ama lig devam ediyor. Gol atmaya devam etmek istiyorum, bu yüzden de çalışmaya devam etmeliyim." ifadelerini kullandı.